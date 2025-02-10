Порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам могут изменить

10 февраля. FINMARKET.RU - Изменить порядок начисления пенсионных коэффициентов работающим пенсионерам предложили в Госдуме. Соответствующий законопроект подготовлен депутатами фракции ЛДПР. Сегодня он вносится в Госдуму. "Российская газета" ознакомилась с текстом законодательной инициативы. "Законопроект подготовлен в целях перерасчета страховойпо старости и доли страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии", - отмечается в пояснительной записке.

С 1 января 2015 года перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, осуществляемый работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа, дает увеличение размера страховой пенсии максимум на 3 балла за год. В то же время при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов.

При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков - как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами.

С учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2024 года увеличился максимум на 399 руб. 15 копеек. "Таким образом, в отношении работающих пенсионеров действующее пенсионное законодательство содержит механизм ограничения размера страховой пенсии, что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости", - считают депутаты. И предлагают провести с 1 августа 2025 года перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3).