Банки чаще стали отказывать гражданам в кредите

10 февраля. FINMARKET.RU - В январе этого года уровень одобрения кредитов в банках снизился до рекордного минимума, составив 5%, рассказали "Известиям" . Этот показатель оказался самым низким за всю историю ведения подобной статистики в финансовом маркетплейсе "Сравни". В первый месяц 2024-го процент одобрений равнялся 22, отметили там. "5% - это беспрецедентный уровень падения показателя одобряемости как минимум за последние несколько лет", - подчеркнул директор кредитного направления в "Сравни" Магомед Гамзаев.

На рынке неохотно комментируют отказы в выдаче займов, но в целом в крупных банках и БКИ "Известиям" подтвердили тенденцию. Уровень одобрения потребительских кредитов в январе этого года сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, констатировали в ВТБ. В банке добавили: в этом году спрос нав целом на фоне высоких ставок оказался ниже на 30%, чем годом ранее.

Уровень одобрений снижался большую часть прошлого года как во всем розничном секторе, так и в сегменте потребкредитов, заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Но данных за январь у компании пока нет. В то же время гендиректор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин сообщил, что в январе уровень одобрения по потребительским кредитам не изменился относительно предыдущего месяца.