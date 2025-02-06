Спрос на франшизы вырос на 26%

6 февраля. FINMARKET.RU - Спрос наза 2024 год вырос на 26% год к году, подсчитали в "Авито". Интерес к франшизам увеличивается в условиях снижения спроса на готовый бизнес на 9% за год, пишет "Коммерсант" . В компании связывают это с низкой доступностью кредитования. Приобретение франшизы обычно предполагает меньший бюджет, чем действующей компании, поясняют эксперты.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская говорит, что активность на рынке франшиз во второй половине прошлого года была ниже, чем в первой: на рынок начал сильнее давить рост ключевой ставки. Доходность вкладов стимулировала часть предпринимателей отложить запуск бизнеса, сохранив средства. В результате в рамках ежегодного опроса 23% франчайзеров отметили снижение спроса на свой продукт, говорит она. Наиболее востребованными в прошлом году стали франшизы ритейлеров, сформировав 25% спроса, следует из подсчетов "Авито".

Общепит - второе по популярности направление франшиз, но его доля за последний год сократилась на 3 процентных пункта, до 15%.