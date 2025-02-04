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04 февраля 2025 года 10:38
Число ссуд на одного заемщика снизилось
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Григорий Сысоев\ТАСС
В четвертом квартале 2024 года впервые за несколько лет наметился тренд на снижение среднего числа розничных кредитов на одного заемщика, свидетельствуют данные бюро кредитных историй ОКБ. Этому способствовали ужесточение банковского регулирования и высокая ключевая ставка ЦБ, пишет "Коммерсант". Так, в сегменте кредитных карт среднее количество кредитов (любых видов) на одного активного клиента этого сегмента в четвертом квартале составило 2,67, в третьем квартале этот показатель составлял 2,73. В сегменте POS-кредитов количество ссуд на одного активного заемщика составило 3,25 против 3,33. в третьем квартале. В ипотеке в четвертом квартале на одного активного заемщика пришлось 2,49 кредита против 2,53 кварталом ранее. В автокредитах в четвертом квартале этот показатель опустился до 3,0 с 3,09. Единственным сегментом, где не произошло снижения, но не было и роста, стали кредиты наличными, где на одного заемщика в последнем квартале 2024 года, как и в третьем, пришлось 3,22 действующего кредита. Впрочем, на одного активного заемщика в среднем по-прежнему приходится около трех кредитов, эксперты же считают нормальным показателем не более двух. К тому же качество обслуживания долгов пока не повышается: доля проблемных ссуд (с просрочкой более 90 дней, NPL) росла на протяжении всего 2024 года.
Опубликовано Финмаркет
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