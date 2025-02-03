В кредитной истории будет учитываться рассрочка от 60 тыс.

3 февраля. FINMARKET.RU - Власти договорились начать регулирование рассрочки с суммы в 60 тыс. рублей, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он пояснил: информация о выдаче бесплатной рассрочки выше этой суммы будет передаваться в БКИ и учитываться в кредитной истории граждан. Также планируется ввести нормативы и требования ЦБ к таким продуктам.

Дискуссия о регулировании рассрочки, в том числе так называемой "оплаты частями" в интернете, ведется уже больше года. Нынешняя версия законопроекта, внесенная в Госдуму в августе 2024 г., предполагает, что операторы сервисов будут обязаны передавать информацию о выдаче рассрочки в бюро кредитных историй, если сумма покупки превысит 15 тыс. рублей. Документ еще не принят в первом чтении.

- это фактически кредитование, поэтому важно регулировать этот рынок, добавил депутат. По его словам, сейчас решено начать с 60 тыс., то есть порог пересмотрен. Однако затем его будут поэтапно снижать. Это нужно, чтобы закрыть "лазейку кредитования" и снять риски, подчеркнул Аксаков. Он отметил: в результате цифру все-таки уменьшат до уровня в 15 тыс. рублей, но с учетом инфляции. То есть в итоге она будет немного выше.

В феврале законопроект о регулировании рассрочки точно рассмотрят в Госдуме, заключил депутат. Он будет касаться BNPL-сервисов (Buy Now Pay Later). Они позволяют оплатить стоимость покупки несколькими долями за полтора-два месяца. Среди участников рынка, например, Совкомбанк ("Частями"), Сбербанк ("Плати частями"), "Яндекс" ("Сплит").

На рынке считают оптимальным решением регулировать рассрочки с суммы в 60 тыс.

Однако, с другой стороны, передача данных о рассрочках в БКИ может усложнить получение займов, если человек уже купил несколько товаров через BNPL-сервисы, потому что это будет сказываться на его кредитной истории, пояснил руководитель по работе с физлицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов.

проверяют информацию о долговой нагрузке клиента перед выдачей ссуды. Узнав о высокой задолженности по рассрочке, они могут отказать в новых кредитах - все дело в том, какие риски финансовая организация готова на себя принимать, добавил основатель сервиса Кредчек Эльман Мехтиев.

Сказываться будут и ограничения ЦБ на займы для клиентов с высокой долговой нагрузкой - макропруденциальные лимиты, они стали самым действенным механизмом, позволяющим снижать закредитованность физлиц, отметил Мехтиев.