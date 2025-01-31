Власти обсуждают повышение порога по нулевому НДС для общепита

31 января. FINMARKET.RU - Властиобсуждаютлимита дохода для предприятий общественного питания, позволяющего не платить налог на добавленную стоимость (НДС) - с 2 до 3 млрд рублей в год, рассказали "Известиям" рассказали три источника в бизнес-кругах. В пресс-службе Минфина подтвердили, что вопрос о повышении порога по нулевомудля общепита прорабатывается совместно с ФНС.

Совещание по этой теме состоялось в Минфине при участии представителей ведомства и предпринимательского сообщества 27 января. Минфин концептуально поддержал инициативу, сказали собеседники, знакомые с обсуждением.

По общему правилу ставка НДС в России составляет 20%. Сейчас ресторанный бизнес (включая кафе, столовые, бары) освобожден от его уплаты, если его совокупный доход в год не превышает 2 млрд и услуги общепита составляют не менее 70% от всего заработка. Льгота была введена в 2022 г. как мера поддержки сектора после пандемии. С прошлого года для ее применения добавилось еще одно условие - организация должна обеспечивать своим работникам зарплату не ниже среднемесячной в регионе или субъекте.

Под нулевой НДС не подпадают предприятия, которые занимаются заготовкой продуктов для продажи в розницу или ресторанам, реализуют товары через вендинговые аппараты, торгуют готовыми изделиями в магазине.

Инициативу по повышению порога продвигала "Опора России" совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России (ФРИО). В декабре 2024 г. бизнес-объединение направило письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поднять лимит по нулевому НДС до 3 млрд. Там отмечается, что мера даст стимул для дальнейшего развития отрасли и обеспечит допдоходы в бюджет за счет "обеления" рынка общепита.

В письме также говорится, что, по данным Минфина, объем выручки участников эксперимента по нулевому НДС с 2022 по 2023 гг. вырос в 1,4 раза. Также увеличилась численность их сотрудников на 22%. С учетом накопленной инфляции, а также в связи с доппоступлениями по НДФЛ и страховых взносов от отрасли общепита следует поднять

Как отмечается в документе, действующий лимит в 2 млрд приводит к тому, что рестораторы при приближении к предельной величине вынуждены отказываться от развития, продать бизнес или скрывать доходы.

Повышение порога по нулевому НДС важно для ресторанного бизнеса, так как инвестиции в отрасль сейчас минимальны, отметил исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин. По его словам, увеличение лимита позволит привлекать больше средств и поддерживать качество сервиса и продукции. Эта мера даст бизнесу стимулы для расширения, создания рабочих мест и выхода на новые рынки, добавил он.