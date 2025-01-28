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28 января 2025 года 09:15

Брокеры, биржа и ЦБ обсуждают перспективы биржевой торговли по выходным

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EPA/TACC
EPA/TACC
28 января. FINMARKET.RU - Брокеры, биржа и ЦБ обсуждают возможность запуска биржевых торгов в выходные дни. Обсуждение представителями Банка России, Мосбиржи и профучастниками рынка ценных бумаг принципов торгов ценными бумагами в выходные и праздничные дни прошло в конце прошлой недели, сообщили "Коммерсанту" источники в пяти брокерских компаниях.

Один из собеседников "Ъ" пояснил, что биржа презентовала концепцию, в которой были затронуты преимущественно технические вопросы, в том числе касающиеся расчетов, маржинальной торговли и т. п.

На Мосбирже пояснили, что концепция торгов в выходные дни была представлена в 4-м квартале 2024 г. К настоящему времени "данная концепция не менялась", а реализовать ее планируется в 2025 году. Других подробностей биржа не предоставила. В Банке России заявили, что продолжают "обсуждать с рынком отдельные аспекты, связанные с ценообразованием и управлением рисками как участников торгов, так и их клиентов, включая порядок совершения маржинальных сделок".

Сейчас внебиржевые торги по выходным доступны в трех брокерских компаниях.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  биржа,  торги,  выходные

 
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