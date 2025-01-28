В России может появиться потолок цен на авиабилеты

28 января. FINMARKET.RU - Все российские авиакомпании должны сформировать к сентябрю 2025 года ценовые политики. Об этом заявила на круглом столе в Совете Федерации директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Вероника Ходырева. Отсутсвие такого документа будет рассматриваться как нарушение приказа.

Как рассказали "Известиям" в пресс-службе ФАС России, антимонопольная служба и Минтранс направили в авиакомпании совместное письмо с рекомендациями по формированию основных положений коммерческих политик перевозчиков. ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания Сибирь" уже задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля билетов, продаваемых по максимальному тарифу, - менее 2,5%. Кроме того, каждая из авиакомпаний включила в коммерческую политику "инициативные льготные программы" для отдельных категорий граждан.

ФАС представленные документы согласовала. В ведомстве рассчитывают, что остальные российские компании должны последовать примеру коллег.

По данным, которые привели в "Народный фронт. Аналитика", в этом году рост стоимости авиабилетов составил порядка 17%.

Потолок цен наданными коммерческими политиками пока нормативно не ограничивается. Ведется дискуссия о том, что целесообразно определять экономически обоснованный тариф, относительно которого будет анализироваться общая рентабельность по рейсу. Стоит учитывать, что при динамическом ценообразовании часть билетов при покупке заранее может быть ниже этого тарифа, часть при приобретении ближе к дате рейса - выше тарифа, разъяснил "Известиям" гендиректор Центра стратегических разработок на транспорте Антон Корень.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин предполагает, что новый механизм может быть реализован через установление предельных цен на определенные категории билетов или по определенным направлениям.

Специалисты по гражданским авиаперевозкам замечают, что чрезмерные ограничения могут снизить приток инвестиций в развитие инфраструктуры и в обеспечение контроля за техсостоянием воздушного флота, поэтому решения должны быть сбалансированными.