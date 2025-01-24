Совокупные расходы регионов выросли за год на 11%

24 января. FINMARKET.RU - Совокупные собственныебюджетов регионов (неконсолидированные, т. е. без учета муниципалитетов) по итогам 2024 г. составили 21,6 трлн руб., что на 11% больше показателя 2023 г. (19,5 трлн руб.). Об этом говорится в исследовании АКРА, подготовленном по просьбе "Ведомостнй" . Оценки основаны на оперативных данных Единого портала бюджетной системы РФ на 1 января 2025 г. Траты выросли в 68 субъектах, при этом в 27 из них рост превысил 10%. В расчет не включены новые субъекты.

Наиболее заметный прирост расходной части бюджета фиксировался в Курской (+35% год к году), Оренбургской (+30%), Вологодской (+26%), Челябинской (+24%), Липецкой (+23%) областях. В номинальном выражении заметнее всего выросли расходы в Москве (793 млрд руб.), Санкт-Петербурге (226 млрд руб.) и Московской области (69 млрд руб.).

Лидерами по снижению расходов стали Еврейская автономная область (-15%), Севастополь (-13%), Бурятия (-11%), Крым (-7%), Адыгея (-7%). В номинальном выражении наибольшее снижение отмечалось в Крыму (-22 млрд руб.), Бурятии (-14 млрд руб.), а также Севастополе (-11 млрд руб.).

Около четверти совокупных расходов региональных бюджетов пришлось на Москву, вложения которой по итогам 2024 г. составили 5,2 трлн руб. Годом ранее расходная часть бюджета Москвы составляла 4,4 трлн руб., порядка 22,5% от совокупного объема. Без учета Москвы совокупные траты региональных бюджетов по итогам 2024 г. составили 16,4 трлн руб., что примерно на 9% больше, чем годом ранее.

Как отмечают в АКРА, направления вложений регионов практически не изменились относительно 2023 г. Совокупные бюджеты сохранили социальную направленность. Порядка двух третей расходов (62%) приходится на такие направления, как "Национальная экономика", "Образование" и "Социальная политика", примерно в равной пропорции. Также значительные доли приходятся на ЖКХ (12%) и "Здравоохранение" (10%).

В то же время "Национальная оборона" и "Охрана окружающей среды" сократились, снижения других видов финансирования не происходило. Наибольший прирост в относительном выражении отмечался в разделах "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (+42%) и "Культура" (+33%), однако доля этих разделов в совокупном объеме расходов региональных бюджетов невелика. "Здравоохранение" и ЖКХ увеличились на 16%, пишут эксперты АКРА.

Значительной статьей расходов для регионов стало обслуживание долга. В связи с длительным периодом высоких процентных ставок траты на это направление по итогам 2024 г. превысили показатель за 2023 г. Совокупный объем процентных расходов составил почти 75 млрд руб., что на 15% выше, чем за 2023 г. (65 млрд руб.).