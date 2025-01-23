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23 января 2025 года 08:57

Кризис угольной промышленности продлится два года

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Михаил Климентьев/ТАСС
Михаил Климентьев/ТАСС
23 января. FINMARKET.RU - Мировая и российская угольная отрасли смогут выйти из кризиса не ранее 2027 года и только в случае сокращения добычи и предложения энергетических углей, следует из обзора NEFT Research, пишет "Коммерсант". По прогнозам аналитиков, в 1-м квартале 2025 года цены будут оставаться под давлением на фоне накопленных запасов и роста добычи в Китае и Индии. Глобальные котировки на 1-й квартал 2025 года NEFT Research прогнозирует в диапазоне $87–106 за тонну в зависимости от базиса поставки и калорийности. Уровень цен на 4-й квартал 2024 года - $84–112 за тонну.

Спрос на российский уголь среднего качества будет определяться потребностями китайских коммунальных предприятий, говорится в исследовании.

При этом в условиях санкций российские поставщики вынуждены предлагать дисконты, что наряду с высокими логистическими затратами существенно снижает рентабельность экспорта и отрасли в целом.

Директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов отметил, что неизбежная переориентация российского угольного экспорта на рынки Китая, Индии и ЮВА пока сталкивается с серьезными логистическими ограничениями. Дополнительными экспортными направлениями для производителей РФ, по его словам, могут стать рынки Филиппин, Малайзии, Бразилии, Чили, Аргентины. "Окно возможностей для наших экспортеров откроется в связи с планами по сокращению объемов добычи такими крупными экспортерами, как Австралия и Индонезия", - рассчитывает Орехов.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    мир,  Россия,  уголь,  кризис

 
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