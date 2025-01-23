Народные облигации как альтернатива банковским вкладам

23 января. FINMARKET.RU - Ставки по народным облигациям обогнали ставки по обычным вкладам, пишет "Российская газета"

В январе средняя ставка по вкладам в рублях составляет 21,7% годовых, подсчитали в Банке России. При этом на маркетплейсе "Финуслуги" доступны для покупки народные облигации топливного оператора ПАО "ЕвроТранс" со ставкой 24%. Размещенные перед новым годом народные облигации Томской области со ставкой 23% уже полностью раскупили. Всего за прошедший год было пять выпусков таких бумаг на 4,7 млрд руб. со ставками от 15% до 24%. Диапазон ставок банковских вкладов в 2024 году оказался немного скромнее - от 14,8% до 22,3%.

Ставки по народным облигациям сейчас значительно выше, чем ключевая ставка ЦБ, подтвердил "РГ" старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу Игорь Алутин. "Средняя ставка купона по народным облигациям на "Финуслугах" с момента фиксации ключевой ставки на уровне 21% составляет 23%. Физлица могут покупать народные облигации напрямую у эмитента без наличия брокерского счета. Мы допускаем на платформу только эмитентов, имеющих кредитный рейтинг. Из числа регионов и городов на нашей площадке с момента старта уже проводили размещения Москва, Калининградская область, Красноярск, Ульяновская область, Томская область", - рассказал он.

В отличие от обычных облигаций на бирже, за покупку народных облигаций не нужно платить комиссии. По словам Алутина, с момента запуска в 2021 году эмитенты продали таких бумаг россиянам на сумму свыше 11 млрд руб.

По своей доходности народные облигации могут считаться альтернативой вкладам и накопительным счетам.

Вопрос о выборе между депозитом в банке и народными облигациями не должен стоять жестко: лучше иметь и то и другое сразу, считает доцент Финансового университета Наталия Ковалева.