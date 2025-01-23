Декретные студенткам-очницам повысят на порядок

23 января. FINMARKET.RU -студенткам-очницам повысят на порядок - до 74,9-235,4 тыс. рублей в зависимости от региона. Это следует из законопроекта, который разработал Минтруд по поручению президента. Соответствующий документ был оперативно разработан, подтвердили "Известиям" в Минтруде.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, который имеется в распоряжении издания, сейчас декретные студенткам образовательные организации выплачивают из федерального и региональных бюджетов. Размер пособия зависит от стипендии, которая в среднем составляет 2-5 тыс. рублей в месяц. Начинающие мамы могут рассчитывать на 9,3-23,3 тыс. рублей. Законопроектом предлагается увеличить размер пособия до 100% прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения в регионе, где проживает студентка. При этом размер стипендии учитываться не будет.

Исходя из величины прожиточного минимума в целом по стране, который для трудоспособного населения в 2025 году составляет 19,3 тыс. рублей, декретные выплаты в среднем могут вырасти на порядок и более - до 90,2 тыс. рублей (рассчитывается по формуле: 19 329 /30 дней*140 дней отпуска по беременности и родам). Однако еще раз важно подчеркнуть: конкретная выплата будет зависеть от региона, где проживает студентка. Так, в Липецкой и Тамбовской областях, где установлен в этом году наименьший ПМ в 16 тыс. рублей, размер выплаты составит почти 74,9 тыс., а на Чукотке, где прожиточный минимум самый высокий (около 50,5 тыс.), - 235,4 тыс., отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета, указывается в финансово-экономическом обосновании к документу. Как прогнозируют в Минтруде, в первый год будет необходимо 631,4 млн рублей, что позволит выплачивать повышенное пособие 7 тыс. мам, которые проходят очное обучение.

Большинство опрошенных "Известиями" экспертов считают повышение декретных для студенток и привязка их размера к региональному ПМ значимой и целесообразной мерой.