Эксперты назвали основное оружие в торговых войнах

22 января. FINMARKET.RU - Согласно прогнозу ООН, в 2025 году рост мировой экономики составит 2,8%, что аналогично темпам 2024 года. Значительно нарастить динамику не позволяют растущая геоэкономическая фрагментация и глобальное неравенство, торговые войны и высокий уровень мирового госдолга, пишет "Российская газета".

Ключевыедля мировой экономики обсудили эксперты в ходе ежегодной презентации доклада ООН "Мировое экономическое положение и перспективы", организованной Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и Информационным центром ООН в Москве.

Так, один из серьезных рисков для мировой экономики - усиление напряженности в сфере торговли. Основным оружием в торговых войнах могут стать редкоземельные элементы, которые используют для производства высокотехнологичной продукции, полагает директор Центрального экономико-математического института РАН, член-корреспондент РАН, член Президиума ВЭО России Альберт Бахтизин. По его словам, месторождения редкоземельных элементов распределены по миру неравномерно: в Китае находятся 40% от мирового объема, во Вьетнаме - 20%, в Бразилии - 19%. Такая конфигурация может быть использована как элемент торговой войны.