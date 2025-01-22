.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
22 января 2025 года 09:16
Эксперты назвали основное оружие в торговых войнах
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
22 января. FINMARKET.RU - Согласно прогнозу ООН, в 2025 году рост мировой экономики составит 2,8%, что аналогично темпам 2024 года. Значительно нарастить динамику не позволяют растущая геоэкономическая фрагментация и глобальное неравенство, торговые войны и высокий уровень мирового госдолга, пишет "Российская газета". Ключевые риски для мировой экономики обсудили эксперты в ходе ежегодной презентации доклада ООН "Мировое экономическое положение и перспективы", организованной Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и Информационным центром ООН в Москве. Так, один из серьезных рисков для мировой экономики - усиление напряженности в сфере торговли. Основным оружием в торговых войнах могут стать редкоземельные элементы, которые используют для производства высокотехнологичной продукции, полагает директор Центрального экономико-математического института РАН, член-корреспондент РАН, член Президиума ВЭО России Альберт Бахтизин. По его словам, месторождения редкоземельных элементов распределены по миру неравномерно: в Китае находятся 40% от мирового объема, во Вьетнаме - 20%, в Бразилии - 19%. Такая конфигурация может быть использована как элемент торговой войны.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.