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21 января 2025 года 08:17
Заявление на распоряжение маткапиталом рассмотрят быстрее
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
21 января. FINMARKET.RU - Сроки обработки заявлений на распоряжение материнским капиталом могут быть уменьшены. Минтруд предложил сократить эти сроки с десяти до пяти дней. Такие поправки в понедельник, 20 января, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили источники редакции в кабмине. Законопроект разработан в целях исполнения мероприятий плана-графика перевода мер соцподдержки в формат "социального казначейства", рассказал "."Известиям" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, с 2021 года идет поэтапное создание и внедрение Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере (ГИС ЕЦП). Сократятся также сроки направления межведомственного запроса Фондом пенсионного и социального страхования и его рассмотрения органами и организациями, следует из пояснительной записки. Теперь на это отводится 48 часов, хотя ранее срок составлял пять рабочих дней. Также, по словам Груздева, изменения в связи с внедрением ГИС ЕЦП коснулись положений о переходе права на дополнительные меры господдержки правопреемникам в беззаявительном порядке в случае прекращения у владельца сертификата права на такие меры. Основанием для такого перехода может быть смерть, лишение родительских прав либо ограничение в родительских правах владельца сертификата.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, маткапитал, сроки
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