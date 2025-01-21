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21 января 2025 года 08:17

Заявление на распоряжение маткапиталом рассмотрят быстрее

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
21 января. FINMARKET.RU - Сроки обработки заявлений на распоряжение материнским капиталом могут быть уменьшены. Минтруд предложил сократить эти сроки с десяти до пяти дней. Такие поправки в понедельник, 20 января, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили источники редакции в кабмине.

Законопроект разработан в целях исполнения мероприятий плана-графика перевода мер соцподдержки в формат "социального казначейства", рассказал "."Известиям" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, с 2021 года идет поэтапное создание и внедрение Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере (ГИС ЕЦП).

Сократятся также сроки направления межведомственного запроса Фондом пенсионного и социального страхования и его рассмотрения органами и организациями, следует из пояснительной записки. Теперь на это отводится 48 часов, хотя ранее срок составлял пять рабочих дней.

Также, по словам Груздева, изменения в связи с внедрением ГИС ЕЦП коснулись положений о переходе права на дополнительные меры господдержки правопреемникам в беззаявительном порядке в случае прекращения у владельца сертификата права на такие меры. Основанием для такого перехода может быть смерть, лишение родительских прав либо ограничение в родительских правах владельца сертификата.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  маткапитал,  сроки

 
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