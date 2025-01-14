Россияне стали чаще покупать одежду и обувь за границей

14 января. FINMARKET.RU - По итогам 2024 года в общем объеме всех заказанных за границей пользователями CDEK.Shopping товаров категории фешен напришлось 29%, что на 19,3 процентного пункта (п. п.) больше, чем в позапрошлом году, следует из данных сервиса. На втором месте — США с долей в 24,5%, или на 13,5 п. п. меньше год к году. Эта ситуация существенно отличается от того, что было в 2023 году, когда КНР в списке стран, откуда россияне заказывали одежду и обувь, была на третьем месте, а США — на первом, пишет "Коммерсант"

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс также наблюдает рост заказов из-за рубежа одежды и обуви со стороны российских потребителей. По словам эксперта, часть покупателей из РФ переориентировались на заказы товаров из-за рубежа напрямую после ухода иностранных брендов с российского рынка. Хотя они все еще могут покупать точно такие же товары на российских маркетплейсах, но ассортимент ушедших брендов там не эквивалентен предложению в их фирменных магазинах, выбор зачастую ограничен более дешевыми и базовыми позициями, добавляет Лебсак-Клейманс. Однако основатель агентства диджитал-маркетинга в Китае Mates China Анастасия Наседкина отмечает, что проблемы с международными платежами - все еще самое большое препятствие, мешающее импорту китайской одежды.