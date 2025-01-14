Мошенники стали обманывать с помощью виртуальных карт

14 января. FINMARKET.RU -стали массово обманывать россиян с помощью выпуска виртуальных или токенизированных карт для оплаты смартфоном, заявили "Известиям" в Центробанке. Там пояснили: выпустить такую карту можно на смартфоне с помощью банковского приложения или отдельной специальной утилиты, например Pay-сервисов.

Сейчас в России не работают Google Pay и Apple Pay, а через Samsung Pay невозможно проводить платежи картами "Мир". При этом пользователи Android всё еще могут применять для оплаты одним касанием Mir Pay, а также, например, Sber Pay.

Распространением схемы обмана с токенизированными картами также обеспокоены в крупнейших кредитных организациях - там подтвердили "Известиям", что сейчас в России она применяется массово. В ОТП Банке подробно описали, как работает сценарий.

Сначала жертве поступает телефонный звонок - обычным способом или через мессенджер - и под различными легендами (например, что деньги нужно срочно перечислить на "безопасный счет") от имени сотрудника правоохранительных органов или ЦБ мошенники убеждают потерпевшего произвести ряд действий. Сначала ему нужно обналичить все денежные средства, в том числе и кредитные, рассказал начальник управления банковской безопасности ОТП Банка Сергей Лапихин.

После этого если у человека телефон на операционной системе Android, то ему нужно через магазин приложений скачать Mir Pay. Если же у жертвы iPhone, то ее даже могут уговорить купить любой недорогой телефон с Android, отметил Лапихин. Туда просят добавить мошенническую виртуальную карту по тем данным, которые продиктует преступник.

"Затем человека убеждают проследовать к банкомату любой кредитной организации, который поддерживает бесконтактное обслуживание (сейчас в России их большинство). После - приложить телефон к метке NFC (Near Field Communication) и ввести ПИН-код, продиктованный мошенником, а затем пополнить своими наличными привязанную в Mir Pay мошенническую карту", - рассказал Сергей Лапихин.

Для борьбы со схемой с токенизированными картами Банк России предлагает ужесточить требования к внесению на них наличных денег через банкоматы, заявили в регуляторе. Следует обязать кредитные организации ограничить пополнение счета на сумму более 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска виртуальной. Такая мера среди прочего включена в законопроект о "периоде охлаждения" для кредитов, который Госдума может рассмотреть уже 15 января.