Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 октября

16 октября. FINMARKET.RU -РФ с 17 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10690,64 (+231,58) руб./грамм; на серебро - 133,7 (+3,11) руб./грамм; на платину - 4190,21 (+78,88) руб./грамм; на палладий - 3915,61 (+197,16) руб./грамм.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49093,572 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 565,564 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,10 коп. и составил 11,1111 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9385 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 129514 сделок. Объем торгов составил 182405,53...

Российский фондовый рынок завершил торги в четверг ростом в ожидания итогов новых контактов президентов США и России. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в настоящее время проводят телефонный разговор, сообщил журналист Павел Зарубин. "Пресс-секретарь...

Опасения Международного валютного фонда (МВФ) в отношении состояния мировой экономики не оправдались, однако оно хуже требуемого, заявила директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева в ходе брифинга в штаб-квартире МВФ . "Лучше, чем опасались, но хуже, чем...

МКПАО "Циан"после завершения редомициляции кипрской Cian plc в Россию подтвердила планы о выплате спецдивидендов. Как говорится в сообщении компании, менеджмент "Циан" намерен вынести на рассмотрение совета директоров вопрос о выплате специального дивиденда, размер...

Цены на нефть остаются в небольшом плюсе на торгах в четверг перед публикацией еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 7,36...

Японию за девять месяцев этого года посетило 129,2 тыс. российских туристов, это вдвое больше, чем за тот же период годом ранее, следует из данных Японской национальной туристской организации (JNTO). "Из России в Японию за девять месяцев 2025 года въехали 129 200...

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что проводит разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я разговариваю сейчас с Путиным. Идет беседа, долгая, и я сообщу о ее содержании так же, как и Путин, после ее завершения", - написал Трамп в соцсети Truth Social. "Я разговариваю сейчас с Путиным. Идет беседа, долгая, и я сообщу о ее содержании так же, как и Путин, после ее завершения", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Сельхозорганизации РФ в сентябре реализовали 11 млн тонн зерна, что на 15,8% больше, чем в сентябре прошлого года, сообщил Росстат. За 8 месяцев продажа снизилась на 18,9%, до 45,3 млн тонн. В том числе продажи пшеницы в минувшем месяце выросли на 17,5%, до 8,1...

Объем ВВП Белоруссии в январе-сентябре 2025 года составил 206,8 млрд белорусских рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 1,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет республики (Белстат). В...

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин приступили к телефонным переговорам, сообщает CBS со ссылкой на неназванного сотрудника американской администрации. "По словам представителя Белого дома, разговор президента Трампа с российским президентом Путиным по...

Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в августе 2025 года вновь обновила абсолютный максимум, достигнув 55,2% после 54,9% в июле и 54,3% в июне, следует из расчетов на основании предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов,... читать дальше

Топливный рынок РФ сейчас сбалансирован: нефтяные компании нарастили производство нефтепродуктов, а спрос на них с учетом окончания сезона отпусков начинает снижаться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК). "Сегодня, в том...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,25 коп. и составил 11,0801 руб. Минимальный курс юаня составил 10,938 руб., максимальный - 11,2585 руб. Было заключено 26416 сделок. Объем торгов составил 49555,93...

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 92,0834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 35,76 коп.

