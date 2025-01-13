Строительная инфляция опередила общий рост цен

13 января. FINMARKET.RU -строительных материалов для офисов за 2024 год выросла на 10,1%, подсчитали в Pridex (занимается созданием и управлением офисными площадями). В 2023 году аналогичная динамика была более выраженной: прирост оценивался в 12%. Стоимость отделочных материалов за 2024 год увеличилась на 12,9% против 15% годом ранее. Для инженерного оборудования динамика составила 16% и 20% соответственно, пишет "Коммерсант"

После решения логистических проблем рост цен стимулируют ослабление рубля, зависимость от импортного сырья и высокий спрос из-за рекордного ввода коммерческой недвижимости. В 2025 году участники рынка ждут дальнейшего увеличения стоимости и не исключают дефицита отдельных материалов.

По прогнозам директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрея Гангана, инфляция впо итогам 2024 года составит около 9,6-9,8%.