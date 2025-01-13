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13 января 2025 года 10:20
Строительная инфляция опередила общий рост цен
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Владимир Гердо/ТАСС
13 января. FINMARKET.RU - Стоимость строительных материалов для офисов за 2024 год выросла на 10,1%, подсчитали в Pridex (занимается созданием и управлением офисными площадями). В 2023 году аналогичная динамика была более выраженной: прирост оценивался в 12%. Стоимость отделочных материалов за 2024 год увеличилась на 12,9% против 15% годом ранее. Для инженерного оборудования динамика составила 16% и 20% соответственно, пишет "Коммерсант". После решения логистических проблем рост цен стимулируют ослабление рубля, зависимость от импортного сырья и высокий спрос из-за рекордного ввода коммерческой недвижимости. В 2025 году участники рынка ждут дальнейшего увеличения стоимости и не исключают дефицита отдельных материалов. По прогнозам директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрея Гангана, инфляция в РФ по итогам 2024 года составит около 9,6-9,8%.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, офисы, стройматериалы, стоимость
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