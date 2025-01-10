Экономика-2025: замедление на фоне охлаждения кредитования из-за жесткой ДКП

10 января. FINMARKET.RU - Основными вызовами для экономики в прошедшем году стали волатильность рубля, высокая ключевая ставка и ускоряющаяся инфляция. В то же время темпы роста ВВП за 11 месяцев, по оценке Минэка, составили 4%, а по итогам года динамика будет на уровне 3,9–4%.

В 2025 г. ВВП будет замедляться, считают все опрошенные "Ведомостями" эксперты. Средняяроста ВВП в 2025 г. составила 1,3%, при этом диапазон ответов варьируется от 0 до +2,5%. Замедление будет происходить на фоне охлаждения кредитования из-за жесткой денежно-кредитной политики (ДКП; сейчас ставка составляет 21%), санкционного давления (с этого года ограничения в отношении экспорта российской нефти ужесточены) и сокращения дефицита бюджета (с 3,3 трлн руб. в 2024 г. до 1,2 трлн руб. в 2025 г.).

Ожидаемое увеличение ВВП составит 1,5–1,8% в 2025 г. – это очень низкие темпы роста для России, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. Он связывает охлаждение с кадровым голодом, который не удается компенсировать инвестициями в модернизацию бизнеса из-за высоких процентных ставок. Полноценной рецессии, которая предполагает снижение ВВП минимум два квартала подряд, Белоусов не прогнозирует, хотя и оговаривается, чтобудет нестабильным.

Развитие экономики в новом году будет зависеть от ситуации со ставками, курсом, инфляцией и расходами на спецоперацию, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин. Эксперт ожидает роста ВВП в базовом сценарии на 2%, но допускает нулевую динамику в консервативном варианте (резкое торможение из-за политики ЦБ) и увеличение на 4,5% в оптимистичном (при ускоренном импортозамещении и быстрой интеграции новых регионов).

Беспрецедентное давление ставки на экономику отмечает сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования НИУ ВШЭ Григорий Жирнов. Уже в I–II квартале 2025 г. он допускает начало реализации кредитных рисков в корпоративном секторе. В 2025 г. произойдет сильное торможение экономики, поскольку строительство, транспорт, обрабатывающие производства, не связанные с ВПК, и торговля уже начинают стагнировать, считает эксперт.в следующем году вырастет менее чем на 1%, полагает Жирнов. Зато увеличение оборонных расходов поддержит поставку вооружений, припасов, оборудования, услуг, а это означает рост производства у непосредственных исполнителей госзаказа и смежных отраслей, продолжает Брагин.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов считает вероятным замедление экономического роста до околонулевых уровней в одном из кварталов 2025 г., зато охлаждение экономики также снизит инфляцию в устойчивой части. За полный год прирост ВВП все же будет выше и составит 1,3%, полагает Куликов.

Рост экономики составит 1% – на динамику повлияют замедление кредитования и снижение темпов роста госрасходов в новом году, говорит главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский. Он указывает на риски санкций для экспорта, однако допускает, что бюджетная политика может быть гораздо мягче, чем это подразумевается законом о бюджете. Это, в свою очередь, может вынудить Банк России к новому повышению ключевой ставки во II или III квартале до 22–23%, предупреждает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

Главный экономист "БКС мир инвестиций" Илья Федоров прогнозирует околонулевой рост экономики в 2025 г. из-за бюджетных рисков и возможного ухудшения внешнеторговых условий. Вайсберг считает, что ВВП увеличится на 1,2% –"мягкая посадка" побудит правительство предложить новые стимулы. Относительно высоких темпов роста ВВП – выше 2% в год – ожидает экономист и автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. Его оценку разделяет доцент РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко, которая прогнозирует рост порядка 2–2,5%.

Динамика экономики замедлится до 1,5–1,8% на фоне дорогого кредитования, предполагает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. В то же время экономику поддержит сильный спрос со стороны населения, а также инвестиционная активность государства и бизнеса, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. По его оценке, опережающий рост сохранится только в обрабатывающей промышленности (машиностроение и ОПК, химия и нефтехимия, пищевая промышленность) и торговле. Также Попов допускает роста числа банкротств. Ранее о таких рисках предупреждал главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, хотя и в более отдаленной перспективе – через 1,5–2 года.

ЦБ намерен обеспечить охлаждение перегрева и замедление инфляции без рецессии, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. В то же время высокие ставки по кредитам в сочетании с повышенной налоговой нагрузкой в 2025 г. привносят риск стагфляции (рост инфляции при стагнации экономики), добавляет Беленькая.

В этом году динамика инвестиций будет находиться в диапазоне от -0,6% до 0, сообщил "Ведомостям" Клепач. В начале ноября он говорил, что повышение ключевой ставки до 21% "отнимет" в 2025 г. около 1 п. п. у инвестиций. Попов ожидает торможения инвестиций в основной капитал до 1–2% с 6–7% в 2024 г. на фоне продолжительной жесткости денежно-кредитных условий, повышения налогов и общего охлаждения экономической активности. Струченевский считает, что динамика инвестиций замедлится до 2% из-за ужесточения ДКП и снижения объема госрасходов. Беленькая ждет роста показателя в диапазоне от 0 до 2%. Минэк ожидает по итогам 2024 г. роста капвложений на уровне 7,8%, в 2025 г. – замедления до 2,1%.

Предприятия ставят инвестиции на паузу, так как при высокой ставке и росте налогов по-прежнему сохраняются и факторы инфляции издержек, т. е. высокие темпы индексации тарифов, дефицитный рынок труда и санкции, поясняет Беленькая.