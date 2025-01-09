Спрос на ювелирные изделия начнет снижаться

9 января. FINMARKET.RU - Продажи ювелирной продукции в рознице по итогам 2024 г. вырастут на 26-30%, но в 2025 г. темпы роста серьезно замедлятся. Такой прогноз дают участники рынка и аналитики, пишут "Ведомости" . По данным гендиректора сети Sokolov Николая Полякова, в прошлом году продажи ювелирных изделий в стране составили 461 млрд руб. в денежном выражении, увеличившись на 26% год к году. В сентябре 2024 г. близкий прогноз по объему рынка давало аналитическое агентство Infoline, где ожидали рост на 26,3% до 470 млрд руб.

Гендиректор Ассоциации ювелиров России Вадим Серов оценивает рост продаж в 30%. Объем рынка, по его словам, в 2024 г. составил около 460 млрд руб. В сети Sokolov продажи за год, по предварительным данным, выросли 38% до 69 млрд руб.

В сети UNOde50 (входит в Inventive Retail Group; IRG), по словам вице-президента по детским и ювелирным товарам Марии Голенковой, объем продаж в деньгах вырос на 50%, как и реализация ювелирных украшений в натуральном выражении.

В 2025 году Поляков прогнозирует замедление темпов роста ювелирного рынка до 10-12%. Серов говорит, что замедление произойдет "с большой долей вероятности". По его словам, многие аналитики ожидают, что динамика цен на золото в 2025 г. не будет такой интенсивной, поскольку именно стоимость этого драгметалла "в большей степени определяла объемы рынка". Голенкова из IRG также ожидает, что рост в 2025 г. будет "существенно сдержаннее". Это связано как с финансовыми условиями на рынке, так и с более сдержанным уровнем потребления, поясняет она.

Исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков говорит, что продажи в натуральном выражении в 2025 г., скорее всего, не изменятся по сравнению с 2024 г., "но могут и снизиться".