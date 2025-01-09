Частным клиникам будут присуждать звезды за качество услуг

9 января. FINMARKET.RU - Частным клиникам в России начнут присуждать звезды в зависимости от качества и безопасности предлагаемых услуг - по принципу отелей. В конце года комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности провел круглый стол, он был посвящен проблемам защиты прав потребителей, которые обращаются за медицинскими услугами в частные клиники. На нем, помимо сенаторов и общественников, присутствовали чиновники Минпромторга, Минэкономразвития, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. На совещании, в частности, обсуждали негативные тенденции в этом сегменте, пишут "Известия"

Так, в РФ нарастает число жалоб людей на частные медицинские организации: за девять месяцев 2024 года их количество подскочило на 15,5% до 13,8 тыс., подсчитали в "Общественной потребительской инициативе" (ОПИ) на основе официальной статистики, которую власти пока не раскрывают. Прежде всего, речь идет о замечаниях к работе медперсонала. В РФ функционируют 73,5 тыс. частных поликлиник, тогда как государственных значительно меньше - 26,3 тыс. организаций.

Более того, в протоколе Совет Федерации упоминает, что за 3-й квартал 2024 года Росздравнадзор провел 1,4 тыс. проверок, 12% из них - у частников. Практически каждая (93%) показала, что негосударственные клиники нарушают обязательные требования, это допускают девять из десяти медицинских организаций, сказано в документе.

Поэтому по итогам совещания Роспотребнадзору и Росздравнадзору, а также ОПИ рекомендовали создать методику оценки частников, которые оказывают платные услуги. Речь идет о рейтинге, который на практике реализуют как систему звездности, аналогичная сейчас действует в отношение гостиниц. Это могут быть как сами звезды, так и буквенные обозначения - А, В, С или другие ориентиры.