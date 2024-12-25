Программа "Сделано в России" станет частью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"

25 декабря. FINMARKET.RU -"Сделано в России", в рамках которой Российский экспортный центр (РЭЦ) занимается продвижением российской продукции за рубежом, с 2025 года станет частью обновленного нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", в интервью "Коммерсанту" рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

"Главная задача сейчас - помочь российским компаниям выйти на новые зарубежные рынки. Один из ключевых барьеров, о которых говорит сам бизнес,- низкая узнаваемость. Мы предлагаем компаниям все больше возможностей для продвижения с помощью нашей инфраструктуры: национальных павильонов за рубежом, выставок и бизнес-миссий, национальных "полок" на маркетплейсах. Через систему взаимного доверия - соглашения подписаны с Роскачеством, Роспатентом, Росаккредитацией и Росстандартом - мы признаем уже выданные сертификаты качества и на их основании выдаем наш сертификат "Сделано в России", - сообщила. генеральный директор РЭЦ.

Никишина пояснила, что программа "Сделано в России" - это совокупность инструментов, которые донастраивались постепенно, в том числе как ответ на вызовы. За время существования РЭЦ разрабатывались самые разные меры помощи. Выставки и ярмарки были одним из самых действенных инструментов. Она рассказала, что с 2019 года в них при поддержке РЭЦ под национальным брендом "Сделано в России" поучаствовало более 5200 компаний, которые заключили контракты на общую сумму свыше 100 млрд руб. "В 2022 году мы впервые стали работать в ЮАР и Саудовской Аравии. В 2023-м - в Алжире, Мьянме и Нигерии, в 2024-м открыли для экспортеров рынки Индонезии, Монголии и Омана", - рассказала Никишина.

Генеральный директор РЭЦ отметила очень хорошие результаты в части переориентации российского экспорта с закрывшихся рынков на новые. "При этом и до введения санкций около 60% продукции экспортировалось в те страны, которые мы сейчас называем дружественными - то есть стартовали мы не с нуля. Сейчас эта доля достигает 85%. В отдельных отраслях, например, в АПК, наши до санкций почти на 90% был сконцентрирован в "дружественных" странах. Что касается промышленной продукции, то эти отрасли в большей степени пострадали от санкций. Отчасти полноценного восстановления не случилось из-за того, что спрос вырос на российском рынке - и часть компаний переориентировалась на импортозамещение. Конечно, проблемы остаются и в связи с поиском новых партнеров", пояснила она..

"В целом показатели экспорта промышленной продукции текущего года сопоставимы с экспортом 2023-го. В части отраслей фиксируется проседание - например, в машиностроении. В отдельных категориях здесь фиксируется рост продаж, в части - просадка. Мы очень активно ищем потенциальных покупателей на новых рынках, а также расширяем поставки в страны СНГ, которые традиционно остаются емкими для наших компаний. Напомню, что наши несырьевые компании добивались успеха даже на сложных европейских и американских рынках, но это случилось не за год, потребовались десятилетия", - подчеркнула Никишина.