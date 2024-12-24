Регионы смогут менять ставку турналога по сезонам

24 декабря. FINMARKET.RU - Ставку турналога, который появится в России в 2025 году, можно будет дифференцировать с учетом сезонности — местные власти смогут устанавливать процент сбора поквартально, говорится в разъясняющем письме Минфина от 29 ноября, о котором пишут "Известия".

Турналог придет на смену турсбору, который сейчас собирается в пяти регионах. Местные власти (руководства муниципалитетов) станут сами определять, вводить ли его и в каком размере: однако он должен быть не менее 100 рублей и не более максимального порога, установленного на федеральном уровне. В 2025 году порог составит 1% от стоимости проживания и до 2029-го будет ежегодно увеличиваться на 1%. Таким образом, через пять лет и далее этот показатель составит 5%.

Предполагается, что дифференцированная ставка будет работать так: например, в I и IV кварталах 2025-го (январе-марте, октябре-декабре) местные власти могут взимать по налогу лишь 0,5% или вовсе не взимать его, а в популярные для туризма сезоны (апрель–сентябрь) — максимальный 1%.

Ожидается, что в 2025-м туристический налог введут 55 регионов, сообщали в Российском союзе туриндустрии. В большинстве из них он будет действовать в отдельных муниципалитетах, то есть не на всей территории, а в областных центрах, как, например, в Архангельске, Владикавказе, Екатеринбурге, или популярных местах — в частности, в горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, в Сочи в Краснодарском крае, в поселке "Листвянка" в Иркутской области. По всему субъекту сбор введут на Алтае, Камчатке, в Карелии и Вологодской области.