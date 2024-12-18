Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2024 года.

В ноябре 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял Газпромбанк, в пятерку лидеров также вошли Альфа-Банк и Т-Банк.

Сбербанк сохранил первое место c результатом 44 359 упоминаний (51 439 в октябре). Вторую позицию занял ВТБ - 30 236 упоминаний (39 213 в октябре), за ним следует Газпромбанк - 15 119 упоминаний (8 851 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 21% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 26%, уровень заметности Газпромбанка вырос почти в два раза по сравнению с октябрем.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 319,6 млн (+24%, 257,6 млн в октябре). На втором месте - Сбербанк с результатом 246,1 млн, показатель снизился на 17% в сравнении с предыдущим месяцем (296,2 млн). Третью строчку занял Газпромбанк, его показатель вырос на 34% - до 180,1 млн (134,8 месяцем ранее).

В ноябре ключевым инфоповодом в медиаполе Сбербанка стало выступление первого зампреда правления Станислава Кузнецова на форуме кибербезопасности SOC Forum 2024, посвященное утечкам личных данных россиян. По его словам, большинство утечек случается из интернет-магазиной и медучреждений, доля кредитных организаций составляет лишь 2%. С. Кузнецов также отметил, что именно в прошлом году был пик утечек, а в 2024 году ситуация стала меняться, и утечек стало уже немного меньше.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин принял участие в деловом бранче "ВСМ: дорога в будущее" в рамках форума-выставки "Транспорт России". Он рассказал об объеме финансирования крупнейшего в России инфраструктурного проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург". "У проекта очень интересное финансирование. Обычно в подобного рода концессиях большую часть финансируется государством, здесь же 75% средств, которые предоставляются, это не государственные средства, а те, которые вкладываются инвесторами и будут полностью возвращены государству. Общая сумма проекта - 2,349 трлн [рублей] и это крупнейший инфраструктурный проект в Российской Федерации", - отметил Ведяхин.

Также в ноябре стало известно о планах Сбербанка по запуску аналога Apple Pay - н нового механизма оплаты покупок через Bluetooth, его планируется внедрить во второй половине 2025 года. Новый механизм позволит оплачивать покупки привычным бесконтактным способом - причем пользователям и iPhone, и техники на Android. Терминалы Сбербанка совместимы с этой технологией - оплата может проходить через Bluetooth с помощью мобильных приложений клиентов.

Глава ВТБ Андрей Костин в ноябре выступил на деловом завтраке в рамках Транспортной недели в Москве, где рассказал о соглашении между ВТБ и правительством Санкт-Петербурга о строительстве II-IV этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). "Очень сложный объект, весь на эстакадах, через Московский проспект двухэтажный переход. Нам кажется, что после завершения этой магистрали транспортные проблемы Петербурга во многом будут решены", - считает А.Костин.

Большой резонанс в СМИ имело совместное исследование аналитиков банков ВТБ, "Открытия" и компании "Автомаркетолог", в ходе которого были проанализированы средневзвешенные цены на новые легковые машины в различных регионах России. Самая низкая стоимость была зафиксирована в Поволжье, на Северной Кавказе и на Урале. По итогам 10 месяцев средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России выросла к аналогичному периоду 2023 года на 12% - почти до 3 млн рублей. Прежде всего, увеличились цены на отечественные бренды: в среднем с 970 тысяч до 1,34 млн рублей (+12% год к году).

В ноябре также стало известно о старте переговоров между ВТБ и компанией "Роснефть" о вхождении судостроительного комплекса (ССК) "Звезда" в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Президент Владимир Путин поддержал инициативу о консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке для повышения эффективности отрасли. По данным СМИ, переговоры могут быть завершены в 2025 году, а стоимость активов комплекса может оцениваться в 250 млрд рублей. Как отметили стороны, комплекс "Звезда" вышел на проектный уровень и обладает всеми необходимыми современными технологиями по строительству крупнотоннажных гражданских судов.

Ключевым событием в медиаполе Газпромбанка стало попадание кредитной организации в санкционные списки США. Под ограничения также попали шесть иностранных дочерних структур. Как пояснили в минфине США, Газпромбанк "используется российским правительством для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших". Пресс-служба Газпромбанка в свою очередь заявила, что ограничения никак не повлияют на его работу в России.

На фоне введения новых санкций клиенты Газпромбанка столкнулись со сложностями в работе карт платежной системы Union Pay за рубежом. Банк посоветовал пользователям снять наличные денежные средства для оплаты покупок. Позднее стало известно, что Газпромбанк убрал со своего сайта карту UnionPay из списка карт, доступных к оформлению. Также банк досрочно прекратил акцию "Кешбэк за границей" по картам UnionPay и отменил снятие до 50 тысяч рублей без комиссии с кредитных карт UnionPay.

Заместитель председателя Центрального банка России Филипп Габуния, комментируя санкции против Газпромбанка, отметил их краткосрочный эффект: система подстроится и международные расчеты продолжатся. "По предыдущим эпизодам санкций мы видим, что это повышает в краткосрочном периоде период волатильности, когда система подстраивается, находятся либо новые каналы, заключаются новые сделки и через какой-то момент система стабилизируется и продолжаются расчеты", - сказал Габуния, говоря о Газпромбанке, через который проходили расчеты за российский газ с недружественными странами за рубли.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, ноябрь 2024 Упоминания в СМИ, октябрь 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 44 359 51 439 -13,8 2 ВТБ 30 236 39 213 -22,9 3 Газпромбанк 15 119 8 851 70,8 4 Альфа-Банк 10 923 10 465 4,4 5 Т-Банк 10 498 10 133 3,6 6 Россельхозбанк 9 121 9 411 -3,1 7 Промсвязьбанк 8 184 8 760 -6,6 8 Совкомбанк 5 032 6 486 -22,4 9 Московский Кредитный Банк 4 098 3 646 12,4 10 Банк УРАЛСИБ 3 774 3 876 -2,6 11 МТС Банк 3 758 3 645 3,1 12 Почта банк 3 491 3 592 -2,8 13 Банк ДОМ.РФ 3 422 3 954 -13,5 14 Примсоцбанк 2 963 881 236,3 15 Росбанк 2 495 2 493 0,1 16 ФК Открытие 2 466 4 222 -41,6 17 Дальневосточный банк 2 464 2 800 -12,0 18 Банк Синара 1 749 1 357 28,9 19 Банк Санкт-Петербург 1 648 1 450 13,7 20 Банк БКФ 1 511 334 352,4 21 Райффайзенбанк 1 498 1 727 -13,3 22 Свой Банк 1 493 377 296,0 23 Ренессанс Кредит 1 196 565 111,7 24 Банк Русский Стандарт 1 135 1 854 -38,8 25 Банк ЗЕНИТ 1 023 1 050 -2,6 26 РНКБ Банк 1 015 1 337 -24,1 27 БКС Банк 993 119 734,5 28 Ингосстрах Банк 938 973 -3,6 29 Ак Барс Банк 871 965 -9,7 30 ЮниКредит Банк 817 628 30,1 31 Фора-Банк 797 619 28,8 32 АКБ «ЦентроКредит» 767 62 1137,1 33 УБРиР 732 573 27,7 34 ББР Банк 731 123 494,3 35 МСП Банк 730 825 -11,5 36 ОТП Банк 700 1 260 -44,4 37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 694 596 16,4 38 Абсолют Банк 613 1 263 -51,5 39 Банк «Хлынов» 555 100 455,0 40 КБ «Центр-инвест» 539 686 -21,4 41 РосДорБанк 533 98 443,9 42 Новикомбанк 525 845 -37,9 43 Алмазэргиэнбанк 508 220 130,9 44 АКБ «Металлинвестбанк» 503 294 71,1 45 ХКФ Банк 477 384 24,2 46 Банк Левобережный 447 824 -45,8 47 Банк «Акцепт» 441 156 182,7 48 Банк «Приморье» 440 338 30,2 49 Росэксимбанк 436 672 -35,1 50 Транскапиталбанк 427 968 -55,9

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, ноябрь 2024 Индекс заметности, октябрь 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 6 297 460 7 961 492 -20,9 2 ВТБ 3 534 044 4 797 417 -26,3 3 Газпромбанк 2 724 143 912 754 198,5 4 Альфа-Банк 1 252 884 1 335 047 -6,2 5 Т-Банк 1 197 349 1 511 379 -20,8 6 Россельхозбанк 1 102 598 1 283 947 -14,1 7 Промсвязьбанк 956 735 1 444 500 -33,8 8 Совкомбанк 675 163 712 279 -5,2 9 Банк УРАЛСИБ 667 077 553 168 20,6 10 Банк ДОМ.РФ 486 410 682 549 -28,7 11 Росбанк 420 954 346 017 21,7 12 Банк БКФ 377 107 53 684 602,5 13 ФК Открытие 292 134 562 960 -48,1 14 МТС Банк 287 976 256 958 12,1 15 Московский Кредитный Банк 275 043 191 700 43,5 16 Банк Синара 258 227 209 790 23,1 17 Райффайзенбанк 214 528 224 351 -4,4 18 Почта банк 210 660 268 102 -21,4 19 Банк Санкт-Петербург 210 499 183 139 14,9 20 РНКБ Банк 163 850 201 495 -18,7 21 Ак Барс Банк 149 198 66 524 124,3 22 БКС Банк 134 060 19 749 578,8 23 Ингосстрах Банк 114 803 81 979 40,0 24 Банк Русский Стандарт 109 344 134 200 -18,5 25 ЮниКредит Банк 105 583 128 472 -17,8 26 КБ «Центр-инвест» 98 110 117 523 -16,5 27 ХКФ Банк 92 329 40 484 128,1 28 Примсоцбанк 78 560 25 835 204,1 29 Свой Банк 77 376 83 436 -7,3 30 Bank of China 74 494 6 561 1035,4 31 УБРиР 71 395 85 112 -16,1 32 МСП Банк 68 793 61 584 11,7 33 Абсолют Банк 67 876 126 411 -46,3 34 Банк ЗЕНИТ 61 529 77 501 -20,6 35 АКБ «ЦентроКредит» 57 168 2 495 2191,3 36 ОТП Банк 56 990 74 632 -23,6 37 Экспобанк 55 768 64 021 -12,9 38 Киви Банк 54 584 57 788 -5,5 39 Банк «Кубань Кредит» 50 149 39 983 25,4 40 НБД-Банк 48 566 60 330 -19,5 41 Дальневосточный банк 45 211 33 458 35,1 42 ББР Банк 43 424 2 303 1785,5 43 Энерготрансбанк 41 145 318 12838,7 44 Ренессанс Кредит 39 416 38 275 3,0 45 Росэксимбанк 37 334 63 839 -41,5 46 Алмазэргиэнбанк 36 791 11 682 214,9 47 Фора-Банк 36 321 9 655 276,2 48 СДМ-Банк 36 046 41 485 -13,1 49 Азиатско-Тихоокеанский Банк 35 961 21 134 70,2 50 Транскапиталбанк 35 892 47 192 -23,9

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, ноябрь 2024 Охват аудитории, октябрь 2024 Изменения, % 1 ВТБ 319 629 690 257 689 841 24,0 2 Сбербанк 246 135 613 296 272 668 -16,9 3 Газпромбанк 180 175 128 134 832 338 33,6 4 Т-Банк 142 203 897 131 816 840 7,9 5 Альфа-Банк 133 652 249 135 179 958 -1,1 6 Совкомбанк 105 136 751 95 689 286 9,9 7 Промсвязьбанк 91 342 888 115 710 045 -21,1 8 ФК Открытие 82 473 888 63 322 282 30,2 9 БКС Банк 74 355 353 6 748 835 1 001,8 10 Росбанк 74 315 803 68 652 461 8,2 11 Московский Кредитный Банк 71 208 918 52 807 806 34,8 12 МТС Банк 63 752 309 34 743 555 83,5 13 Россельхозбанк 60 687 205 146 239 986 -58,5 14 Райффайзенбанк 53 250 795 57 662 955 -7,7 15 Банк ДОМ.РФ 52 592 950 84 159 984 -37,5 16 Банк БКФ 49 244 921 24 678 427 99,5 17 Банк Синара 43 464 115 32 643 706 33,1 18 Почта банк 42 849 009 45 260 161 -5,3 19 ЮниКредит Банк 39 570 646 43 696 972 -9,4 20 Банк УРАЛСИБ 36 792 689 43 607 603 -15,6 21 АКБ «ЦентроКредит» 35 354 615 5 436 974 550,3 22 Примсоцбанк 31 959 033 6 133 450 421,1 23 Bank of China 30 872 054 4 060 105 660,4 24 ББР Банк 26 742 387 918 877 2 810,3 25 Банк Санкт-Петербург 26 586 015 29 195 834 -8,9 26 Банк Русский Стандарт 25 753 224 29 107 829 -11,5 27 РНКБ Банк 25 280 345 35 075 017 -27,9 28 ХКФ Банк 23 846 197 9 725 323 145,2 29 Энерготрансбанк 22 021 709 247 225 8 807,6 30 АБ «Россия» 21 891 014 23 498 087 -6,8 31 ОТП Банк 20 789 304 49 508 961 -58,0 32 Киви Банк 19 771 674 13 306 721 48,6 33 Абсолют Банк 19 687 117 52 163 050 -62,3 34 Ак Барс Банк 19 142 619 15 964 349 19,9 35 Фора-Банк 19 014 030 5 790 597 228,4 36 Банк ЗЕНИТ 18 014 074 35 660 350 -49,5 37 РосДорБанк 17 228 383 8 354 090 106,2 38 Азиатско-Тихоокеанский Банк 16 838 669 6 105 070 175,8 39 АКБ «Металлинвестбанк» 16 722 258 11 345 512 47,4 40 Свой Банк 15 893 942 8 320 883 91,0 41 Экспобанк 15 866 244 17 615 938 -9,9 42 Ренессанс Кредит 14 767 257 10 544 340 40,0 43 ВБРР 14 134 316 4 517 339 212,9 44 МСП Банк 12 787 164 18 975 595 -32,6 45 Банк «Держава» 12 552 341 37 286 33 565,0 46 Банк «Приморье» 12 401 169 2 426 045 411,2 47 УБРиР 12 040 303 14 671 270 -17,9 48 Росэксимбанк 11 741 116 8 160 787 43,9 49 Банк «Точка» 11 629 517 20 652 830 -43,7 50 Цифра Банк 11 568 055 7 391 494 56,5

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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Ноябрь 2024.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 18.12.2024.

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