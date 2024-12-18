Схемы с дарением стали главными при мошенничестве с жильем

18 декабря. FINMARKET.RU - Основной схемой мошенничества с недвижимостью в 2024 году стали операции с договорами дарения, пишут "Известия", приводящие мнение аналитиков. Ущерб от таких афер по итогам года составил почти 3 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2023-м.

Чаще всего преступники заключают фиктивные договоры с умершим собственником: злоумышленники либо узнают о смерти человека и пользуются этим фактом, либо убивают хозяина, чтобы завладеть его недвижимостью. При этом мошеннические действия с договорами дарения реализуют и родственники собственников, отмечают эксперты и напоминают, что решением проблемы должно стать вступление в силу закона об обязательном нотариальном заверении сделок с недвижимостью.

В 2024 году до 35% выросла доля приговоров за обманы с договорами дарения от общего числа обвинительных заключений за мошенничества с недвижимостью, следует из отчета исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право" (есть у "Известий"). Так, за девять месяцев 2024 года совершено почти 5,5 тыс. преступлений, связанных с передачей права на недвижимость, 60% из них — в крупном и особо крупном размере.

За шесть лет, с 2019 года, количество таких преступлений превысило 40 тыс. Выросло за этот срок и количество приговоров за мошенничества с использованием договора дарения — на 96%. За десять месяцев 2024-го по сравнению с полным 2023-м этот показатель подрос еще на 10%.

"Средняя доля вердиктов по мошенничеству с договорами купли-продажи от общего количества приговоров по мошенничеству в сфере недвижимости составляет за шесть лет 23%. Договор дарения более уязвим по сравнению с другими видами соглашений", — отмечают авторы исследования.

Увеличились и суммы ущерба от действий мошенников. Так, в 2019 году потери граждан составили около 1,14 млрд рублей. В 2020 году ущерб увеличился до 1,25 млрд рублей (+9%). А в 2021 году достиг 1,5 млрд рублей (+20%).

По итогам 2024 года ожидается, что объем ущерба достигнет 2,61 млрд рублей, что на 21% превысит показатель прошлого года.

Решением проблемы популярности мошеннической схемы с договорами дарения недвижимости может стать введение обязательной нотариальной формы для всех видов подобных соглашений, отметили в ФНП. В начале декабря 2024 года Госдума приняла закон о том, что договор дарения между гражданами обязательно должен заверять нотариус. Сейчас эта процедура необязательна, закон вступит в силу 13 января 2025 года.