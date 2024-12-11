Доля льготной ипотеки на новостройки достигла 90%

11 декабря. FINMARKET.RU - До кардинального ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке составляла 80-85%. Сейчас она уже превысила 90%, рассказал "Известиям" директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

В Минфине считают, что оптимальная доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке - это 25%, подчеркнул Яковлев. Однако, по его словам, чтобы снизить долю с нынешних 90%, ставки по льготным программам поднимать не планируется. Семейная- это социальная мера поддержки. Ведомство будет работать в тех параметрах, которые уже зафиксированы, отметил глава департамента Минфина.

Сейчас на рынке есть несколько льготных программ. Самая популярная - это семейная под 6%, она будет действовать до 2030 года. По ней жилищный кредит могут оформить семьи с ребенком до шести лет, ребенком-инвалидом, а также семьи с двумя несовершеннолетними детьми в малых городах численностью до 50 тыс. человек или в регионах с низким уровнем строительства.

Дальневосточная ипотека предусматривает жилищный кредит под 2% клиентам до 35 лет на недвижимость в ДФО. Для работников аккредитованных IT-компаний тоже есть специальная программа. Однако летом ужесточили условия по ней: ставку повысили до 6% и исключили из программы Москву и Санкт-Петербург. Также россияне могут оформить ссуду по программе для сельских жителей под 3% на покупку или строительство жилья в небольшом населенном пункте (не более 30 тыс. человек).

Что касается повышения привлекательности рыночных программ, то сейчас для нормализации ситуации нужно охладить кредитование, чтобы быстрее создать условия для снижения ключевой, считает Яковлев.

По оценкам экспертов, в начале 2025 года рыночные ставки по ипотеке достигнут максимума, но потому начнут снижаться.