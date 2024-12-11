Закупки госкомпаний у МСП в 2 раза превысили показатели 2018 года

11 декабря. FINMARKET.RU - Объем закупок госкомпаний у малых и средних предприятий (МСП) по итогам реализации профильного нацпроекта более чем в 2 раза превысил показатели 2018 г. и оказался выше обозначенного KPI (7,2 трлн руб.). Это следует из аналитического доклада Корпорациио результатах мероприятий по расширению доступа МСП к закупкам крупнейших заказчиков в период действия нацпроекта (КМСП курирует это направление поддержки бизнеса), пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

В прошлом году объем закупок госкомпаний у МСП (по 223-ФЗ) достиг рекордных 8 трлн руб. За 11 месяцев этого года показатель находится на уровне 7,3 трлн руб. Но годовые данные будут существенно выше, так как на последний месяц года традиционно приходится большой объем закупок со стороны госкомпаний и расчетов за них, сообщил "Ведомостям" представитель КМСП.

Резкий рост объема закупок, а вместе с ним числа договоров и самих поставщиков наблюдается с 2022 г., когда сумма впервые преодолела отметку в 7 трлн руб. В 2021 г. она составила 4,38 трлн руб., в 2020 г. - 3,91 трлн руб., а в 2019 г. равнялась 3,71 трлн руб. До начала реализации нацпроекта в 2018 г. объем закупок составлял 3,3 трлн руб.

Количество заключенных с МСП договоров за последние пять лет также выросло вдвое.

В отчете о результатах КМСП указала на то, что с 2020 г. были усовершенствованы механизмы регулирования, благодаря которым в том числе произошел стремительный рост показателей. Среди нововведений - распространение преференций от участия МСП в закупках на самозанятых (2020 г.), закон о возможности крупных заказчиков "выращивать" поставщиков (2022 г.), расширение квот по закупкам у МСП с 18% в 2018 г. до 25% в 2023 г., а также поэтапное увеличение количества крупнейших заказчиков (в 2021 г. правительство актуализировало порядок).

Резкий рост закупок у малого и среднего бизнеса после 2022 г. объясняется несколькими важными факторами, один из ключевых - активная господдержка в рамках нацпроекта, говорит ведущий эксперт проекта "Контур.Закупки" Ксения Петрофанова. Импортозамещение тоже сыграло свою роль, добавляет зампредседателя бизнес-объединения "Деловая Россия" Антон Данилов-Данильян.