Доставка может замедлиться: растут затраты и не хватает курьеров

10 декабря. FINMARKET.RU - Средний чек в сегменте доставки продовольственных товаров в октябре увеличился на 11% год к году, а оборот всего рынка — на 27%. В целом по итогам 2024 года общая выручка операторов e-grocery достигнет 1,28 трлн руб., что на 39% больше прошлогоднего показателя. Возможно, это потолок для индустрии: дальнейшему ее росту препятствует дефицит курьеров и необходимость увеличивать затраты на продвижение услуги, пишет "Коммерсантъ".

Как следует из предоставленных “Ъ” данных сервисов "Т-Касса" и T-Data (входят в Т-Банк), в октябре 2024 года в целом по России средний чек в сегменте e-grocery (доставка продуктов питания) составил 1,16 тыс. руб., что на 11% больше год к году. При этом сейчас 58% заказов совершаются в регионах, в то время как на Москву и Подмосковье приходится 31%, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 11%. Растет не только средний чек, но и оборот всего рынка, который в октябре увеличился на 27% год к году, добавляют в T-Data.

Всего за январь—сентябрь 2024 года, по оценкам "Infoline-Аналитики", объем онлайн-заказов продовольственных товаров вырос на 45,6% год к году, до 902 млрд руб. По итогам текущего года этот показатель ожидается на уровне 1,28 трлн руб., что на 39% больше по сравнению с 2023 годом.

Хотя сегмент e-grocery в целом показывает рост оборотов, поквартальная динамика все же замедляется.

По данным "Infoline-Аналитики", если в январе—марте 2024 года онлайн-заказы продовольственных товаров выросли на 55% квартал к кварталу, то уже в апреле—июне — на 47%, в июле—сентябре — на 35%. По итогам четвертого квартала этот показатель ожидается на уровне 30%. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров связывает это с сокращением операторами доставки объемов инвестиций в маркетинг. Сейчас такие вложения становятся для бизнеса дорогими из-за повышенной ключевой ставки ЦБ, поясняет эксперт. По его словам, по этой же причине растут расходы на создание инфраструктуры для «последней мили» — курьерской доставки до двери покупателя.

В этом случае негативным фактором также является дефицит курьеров — это может стать причиной возможного замедления роста сегмента e-grocery в обозримой перспективе, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.