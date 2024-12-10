В России число банков с UnionPay сократилось в 6 раз

10 декабря. FINMARKET.RU - В России осталось 2 банка, которые выпускают карты китайской платежной системы. Несколько лет назад предложений было в 5-6 раз больше, говорят опрошенные "Российской газетой" эксперты.

Карты UnionPay в России сейчас выпускают только Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). В последнем они доступны только в отделениях, говорят пользователи.

В 2022 и 2023 годах карты платежной системы UnionPay выпускало около 10 банков, говорит Эряния Бочкина, эксперт-аналитик платформы "Банки.ру". На пике популярности в России их можно было оформить в 10-12 кредитных организациях, среди которых был и Газпромбанк, отмечает Роман Тихонов, директор продуктов в финтех-компании Paygine.

Но такой популярностью, как Visa и Mastercard, занимавшие тогда значительную долю рынка, карты китайской системы не пользовались. Но в отличие от Visa и Mastercard, китайская платежная система продолжает работать с некоторыми российскими банками, но только с неподсанкционными, остерегаясь вторичных запретительных мер. Такие карты выпускал, в частности, Примсоцбанк. Но с 21 ноября он, как и Газпромбанк, попал под санкции американского Минфина, в так называемый SDN-лист, самый жесткий список ограничений. Люди уже на следующий день стали массово жаловаться на сбои. При попытке снять наличные банкоматы выдавали сообщение об ошибке, оплатить покупки в интернет-магазинах также не получалось.

Аналогичная ситуация наблюдалась и ранее. Карты Т-Банка прекратили работать за рубежом практически полтора года назад. Клиентам также рекомендовали снять наличные в ближайшее время. Позже, осенью 2023 г., в черный список попали банк "Русский стандарт" и Почта Банк.

Возникали иногда и сбои с картами неподсанкционных банков. Еще в сентябре поддержка Газпромбанка отвечала клиентам, что UnionPay пока не обрела большую популярность, в связи с чем не все терминалы могут работать с ее картами.

Как отмечается на сайте платежной системы, оплатить покупки можно в 183 странах. Российские туристы часто использовали карты в Таиланде, Турции и ОАЭ.