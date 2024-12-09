Три эксперимента для индустриальных данных

9 декабря. FINMARKET.RU - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта (ФЦПРИИ) при Минпромторге подготовил три экспериментально-правовых режима (ЭПР) для обучения алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) на промышленных данных. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель центра.

Программы ЭПР были рассмотрены экспертным сообществом на площадке АНО «Цифровая экономика» и направлены в Минпромторг, рассказал представитель ФЦПРИИ. Для вступления в силу ЭПР должен быть утвержден сначала профильным ведомством, а затем Минэкономразвития и правительством.

По словам директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимира Волошина, прорабатываются две концепции экспериментов. Первая предусматривает обмен промышленными данными между предприятиями, эта концепция ляжет в основу двух ЭПР – для обрабатывающей и для добывающей промышленности.

Вторая концепция направлена на тестирование технологий повышения эффективности производственных процессов, включая ИИ. «Суть эксперимента заключается в создании замкнутого контура внутри информационной системы ФЦПРИИ, где промышленные данные будут собираться, маркироваться и обрабатываться с помощью ИИ. Это позволит обеспечить полный контроль за жизненным циклом таких данных, а также устанавливать и тестировать нормативные требования для подобных процессов», – пояснил представитель ФЦПРИИ.

Представитель Ассоциации больших данных (АБД) заявил, что поддерживает любые эксперименты в области аналитики данных. По его словам, главный вызов для ФЦПРИИ заключается в поиске экономически эффективных отраслевых и кросс-отраслевых кейсов для экспериментов с ИИ, и ассоциация сотрудничает с центром, "чтобы найти наилучшие решения в этом направлении"