Взносы уходящего бизнеса существенно превысили план

9 декабря. FINMARKET.RU - На конец ноября в казну поступило 155,8 млрд рублей безвозмездных платежей от негосударственных организаций, следует из оперативных данных "Электронного бюджета", пишут "Известия" . При этом изначальный прогноз на весь 2024 год по этой статье в 74 раза ниже - 2,1 млрд. Речь идет о доходах, связанных с продажей иностранных активов, уточняется в пояснительной записке к финансовому плану на 2024-2026 годы.

Если сравнивать объем добровольных взносов уходящих компаний с прошлым годом, то в 2024 году он превысил сумму за весь 2023 год почти в полтора раза.

Требования к уходящим компаниям последовательно ужесточались. Осенью 2023-го взнос подняли с 10 до 15% от рыночной стоимости актива, а в октябре 2024-го - до 35%. Кроме того, по последним правилам, если стоимость сделки выше 50 млрд рублей, то она должна совершаться только с согласия лично президента.

При общем снижении числа сделок росту поступлений от взносов способствовали крупные продажи, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она уточнила: например, разделение Yandex NV, которая завершила летом передачу российским инвесторам "Яндекса", а сама по-прежнему осталась в Нидерландах, сохранив за собой международные активы. Стоимость сделки составила 475 млрд рублей.

Фактический объем добровольных взносов оказался существенно выше бюджетных ожиданий из-за низких запланированных значений, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Это скорее единоразовые поступления, и их сложно спрогнозировать.

Рост добровольных взносов в бюджет от иностранных компаний связан в первую очередь с ужесточением условий выхода, уверена Мильчакова.