НСПК планирует поощрять банки за возврат похищенных у граждан средств

5 декабря. FINMARKET.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) планирует поощрять, которые самостоятельно инициируют через сервис "Добрая воля" возврат похищенных у граждан средств. Об этом рассказал заместитель директора операционно-технологического департамента компании Георгий Дорофеев на Технологической конференции. Компания планирует внедрить такой механизм поощрения в течение 2025 г., размер вознаграждения сейчас прорабатывается, уточнил "Ведомостям" Дорофеев.

Согласно статистике НСПК, в 40% случаев именно банки, которые приостановили вывод, инициируют возврат денег. "Чтобы сделать для таких банков использование сервиса более интересным, мы планируем внедрить финансовое поощрение, некий аналог межбанковской комиссии. Это будет некоторый процент от суммы возврата, но не более какого-то фиксированного значения", - рассказал Дорофеев. При этом в сторону НСПК никаких дополнительных комиссий взиматься не будет, потому что борьба с мошенничеством для компании стоит на первом месте, указал он.

Сервис возврата похищенных средств НСПК является полурабочим, считает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. В его понимании, НСПК отслеживает движение украденных денег через свою систему, а потом предлагает всем банкам - участникам цепочки перевода этих средств вложиться в общую сумму, чтобы вернуть ее клиенту. Но если банк не виноват, то он может не возвращать клиенту деньги, особенно если речь идет о крупных суммах, указывает Войлуков. К тому же украденные у граждан средства в любом случае идут через систему НСПК, поэтому она по определению должна становиться соучастником этих выплат, считает он.

По данным Банка России, во 2-м квартале 2024 г. мошенники украли у граждан и компаний 4,77 млрд руб., из которых удалось вернуть только 6,1% - 290 млн руб.

Среди других нововведений для борьбы с мошенниками НСПК также с весны 2025 г. планирует запустить опциональный сервис, где компания по поручению банка будет запрещать операции внесения денег на токенизированные карты, в случае если срок жизни токена был менее двух дней, рассказал Дорофеев.