Поступления в бюджет от НДФЛ превысили 6 трлн руб.

5 декабря. FINMARKET.RU - В России активно растут поступления в казну от налога на доходы физлиц (НДФЛ). За январь - октябрь доходы консолидированных бюджетов субъектов от них (туда поступает основная часть сбора - по ставке 13%) выросли до 6,1 трлн рублей - это на 27% выше аналогичного периода прошлого года, следует из статистики ФНС, пишут "Известия" . Такой прирост поступлений налога на доходы физлиц оказался самым большим за 12 лет - за все время ведения ежемесячной статистики. До 2012 года она подсчитывалась ежегодно.

Помимо этого, быстро растут и поступления отв федеральный- туда, в частности, идут перечисления по так называемому налогу на богатых (он составляет 15%, 13% из них идут в регионы, а превышение - в общую казну) - его перечисляют те, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. За 10 месяцев 2024-го поступления по этой статье выросли до 146 млрд рублей, сообщили "Известиям" в Минфине.

Общие же доходы федерального бюджета от налога на доходы физлиц увеличились в полтора раза, до 186 млрд рублей, следует из статистики ФНС. В них входит также, например, налог на вклады, а также сбор с нерезидентов - они платят с дивидендов от российских компаний, сюда же перечисляется налог от доходов с крупных выигрышей (35%).

Номинальные зарплаты россиян в январе-сентябре 2024 года выросли на 18% в годовом сравнении, а реальные (с учетом инфляции) - на 9%, следует из наиболее оперативных данных Минэкономразвития.

Опережающие темпы показали и перечисления так называемого налога на богатых, который платят по ставке 15%. Основная причина тенденции заключается в ускоренном росте зарплат. Чем выше поступления от физлиц, тем устойчивее бюджет.