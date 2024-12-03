Маткапитал стали чаще использовать при оформлении семейной ипотеки

3 декабря. FINMARKET.RU - Граждане активно используют материнский капитал при оформлении семейной ипотеки, особенно после ее обновления в июле, на такие кредиты в крупных банках приходится вплоть до 40% выдач по госпрограмме, следует из данных Сбербанка, ВТБ, банка Дом.РФ, "Абсолют банка" и Промсвязьбанка, пишут "Ведомости"

В Сбербанке в этом году 40-41% из 172 000 выданных кредитов по семейной ипотеке заемщики оформляли с использованием материнского капитала, рассказал директор дивизиона "Домклик" Алексей Лейпи на Domclick Digital Forum. ВТБ за 11 месяцев выдал 73 800 кредитов в рамках семейной ипотеки более чем на 436 млрд руб. - примерно в трети сделках клиенты использовали средства материнского капитала, рассказал его представитель. Банк Дом.РФ с начала 2024 г. выдал около 16 000 льготных кредитов суммарно на 90 млрд руб., сказал заместитель председателя правления Алексей Косяков. Доля ссуд с использованием материнского капитала в счет оплаты первоначального взноса за 11 месяцев составила 25% по количеству и 20,67% по объему - около 4000 кредитов на 18,6 млрд руб.

В "Абсолют банке" в начале года около 30% сделок по семейной ипотеке совершались с маткапиталом, к концу года доля таких сделок увеличилась более чем в 2 раза, говорит заместитель председателя правления банка Антон Павлов. Всего банк на начало декабря выдал по госпрограмме 3350 кредитов на 19 млрд руб., отмечает он. В банке "Уралсиб" по итогам ноября доля семейной ипотеки с использованием маткапитала составила 22,5% по количеству и 19% по объему среди всех выдач по госпрограмме - 490 кредитов на 2,5 млрд руб., рассказал "Ведомостям" его представитель.

В Промсвязьбанке (ПСБ) доля кредитов, выданных с использованием материнского капитала, составляет около 30% в общем количестве выдач по семейной ипотеке, говорит его представитель, не указав абсолютных значений. В МТС-банке доля ипотечных кредитов с использованием материнского капитала составила 15% от общего количества выдач в 2024 г., рассказал его представитель, не назвав абсолютных значений.

Всего за 11 месяцев по семейной ипотеке банки выдали 343 360 кредитов на 1,9 трлн руб., следует из данных оператора всех льготных программ Дом.РФ.