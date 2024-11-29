Эксперты прогнозируют падение продаж в новостройках

29 ноября. FINMARKET.RU - Ситуация на первичном рынке жилья без массовой льготной ипотеки, завершившейся прошедшим летом, с 2025 года может развиваться по трем сценариям, следует из прогноза аудиторской компании "Яков и партнеры". Пессимистичный сценарий подразумевает падение сделок в будущем году на 29% год к году, до 4,9 трлн руб., пишет "Коммерсант" . Это произойдет при сохранении высокой ключевой ставки ЦБ (сейчас 21%) или ее дальнейшем повышении. Такой вариант развития события может привести к убыткам девелоперов, отмечает коммерческий директор "ОМ Девелопмент" Анна Соколова. По ее словам, уже в этом году стал наблюдаться тренд на укрупнение рынка, когда даже ведущие игроки ищут партнеров для реализации части проектов.

В базовом сценарии от компании "Яков и партнеры" прогнозируется сокращение продаж на 19% год к году, до 5,3 трлн руб.

А достичь оптимистического - предусматривающего снижение продаж всего на 3%, до 6,1 трлн рублей, - в текущей ситуации почти нереально из-за западных санкций, роста затрат фонда оплаты труда и невозможности решить проблему с нехваткой персонала.