.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
29 ноября 2024 года 09:43
Эксперты прогнозируют падение продаж в новостройках
|0
Сергей Булкин/ТАСС
29 ноября. FINMARKET.RU - Ситуация на первичном рынке жилья без массовой льготной ипотеки, завершившейся прошедшим летом, с 2025 года может развиваться по трем сценариям, следует из прогноза аудиторской компании "Яков и партнеры". Пессимистичный сценарий подразумевает падение сделок в будущем году на 29% год к году, до 4,9 трлн руб., пишет "Коммерсант". Это произойдет при сохранении высокой ключевой ставки ЦБ (сейчас 21%) или ее дальнейшем повышении. Такой вариант развития события может привести к убыткам девелоперов, отмечает коммерческий директор "ОМ Девелопмент" Анна Соколова. По ее словам, уже в этом году стал наблюдаться тренд на укрупнение рынка, когда даже ведущие игроки ищут партнеров для реализации части проектов. В базовом сценарии от компании "Яков и партнеры" прогнозируется сокращение продаж на 19% год к году, до 5,3 трлн руб. А достичь оптимистического - предусматривающего снижение продаж всего на 3%, до 6,1 трлн рублей, - в текущей ситуации почти нереально из-за западных санкций, роста затрат фонда оплаты труда и невозможности решить проблему с нехваткой персонала.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.