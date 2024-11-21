Как долго продлится ослабление рубля

21 ноября. FINMARKET.RU - Банк России второй день подряд устанавливает официальныйдоллара чуть выше так называемой психологической отметки: на 21 ноября - 100,22 руб. за доллар, на 20 ноября - 100,03 руб. Последний раз российская валюта была на таком уровне год назад: 10 октября 2023 года доллар стоил 101,36 рубля, пишут "Ведомости".

"Увидеть курс по 100 рублей второй раз - это уже не шок", - рассуждает старший экономист инвестбанка "Синара" Сергей Коныгин. По его словам, более важна длительность нахождения курса на трехзначных значениях.

Ключевой проблемой для бизнеса и экономики является не сам курс, а его высокая волатильность, измеряемая двузначными значениями, добавляет директор по инвестициям "Астра управление активами" Дмитрий Полевой.

Изменение курса доллара всего на 1меняет размер годовых нефтегазовых доходов примерно на 100 млрд рублей в пересчете на год, оценил старший экономист инвестбанка "Синара" Сергей Коныгин. Он также отмечает, что по завершении сделок с нерезидентами к концу года возможно ослабление курса доллара до 96 рублей.