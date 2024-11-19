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19 ноября 2024 года 08:54
Власти планируют активнее вовлекать в экономическую деятельность пожилых
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ТАСС
19 ноября. FINMARKET.RU - Демографическая нагрузка пожилыми - их доля в составе населения РФ - растет, и правительство, как следует из предложенной Минтрудом Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года, планирует активнее вовлекать их в экономику. Документ фиксирует долгосрочные цели правительства в отношении граждан старше 55 лет. Их численность, как следует из его текста, в 2020 году достигла 29,4% населения, а в 2024 году - порога в 30%. В то же время доля граждан старше трудоспособного возраста (женщины - с 55 лет, мужчины - с 60 лет) в составе населения сократилась. По данным среднего варианта прогноза Росстата, с учетом продолжающегося повышения пенсионного возраста к 2030 году доля граждан старше трудоспособного возраста в РФ продолжит снижаться - до 23% (численность - до 32,9 млн человек)., пишет "Коммерсант". Стратегия Минтруда при этом рассматривает граждан старшего поколения и как экономических агентов, и как социальную группу, поэтому ее цели затрагивают различные показатели из нескольких сфер их жизни. Более продолжительное присутствие пожилых на рынке труда, в свою очередь, может частично компенсировать долгосрочный дефицит кадров.
Опубликовано Финмаркет
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