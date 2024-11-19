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19 ноября 2024 года 08:34
Сумму застрахованных ипотечных средств повысят в следующем году
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DPA/TACC
19 ноября. FINMARKET.RU - Власти готовятся поднять сумму страхования ипотечных средств на эскроу-счетах при покупке жилья с нынешних 10 млн до 20 млн или даже до 30 млн рублей. Законопроект о повышении суммы страхования средств на эскроу-счетах при покупке жилья могут внести в Госдуму в ближайшее время - в осеннюю сессию, заявил "Известиям" глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. Эскроу-счет необходим для безопасных расчетов при покупке жилья. Деньги клиента замораживаются до сдачи объекта в эксплуатацию - только после нее застройщик их получает. Такую систему ввели в 2019 году для решения проблемы обманутых дольщиков. Сейчас страхуется эскроу-счет на 10 млн рублей в каждом банке, где у человека есть ипотека. О том, что сумму страхования средств на эскроу-счетах планируют до 20 млн рублей, говорил в августе в интервью "Известиям" директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. По его словам, такую возможность регулятор прорабатывает с Минфином и Агентством по страхованию вкладов (АСВ). А в АСВ "Известиям" сообщили, что размер возмещения по счетам эскроу планируется увеличить втрое - сразу до 30 млн рублей. Там отметили, что сегодняшний лимит в 10 млн зачастую уже не покрывает стоимость жилья из-за роста цен на недвижимость. Инициатива призвана снизить риски для покупателей квартир и участников долевого строительства. Деньги страхуются, чтобы защитить заемщиков от банкротства финорганизации. Если это произойдет, покупатель недвижимости может получить возмещение по счету эскроу в размере 100% от суммы, находящейся на нем, но не выше порога застрахованных средств - сейчас это 10 млн рублей, говорится в поясняющих материалах "Дом.РФ". В АСВ считают, что повышение суммы страхования не повлияет на размер отчислений банков в фонд обязательного страхования вкладов. Из этого можно сделать вывод, что этот фактор не приведет к ужесточению политики банков в части выдачи ипотеки.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ипотека, средств, страхование, сумма
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