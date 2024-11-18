Доля зерновых в структуре российского экспорта растет

18 ноября. FINMARKET.RU - С 2021 по 2023 год доля зерновых в структуре российского экспорта увеличилась вдвое - с 6 до 12%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин на полях Международного таможенного форума. По его словам, конкурентоспособность наших товаров позволяет экспортерам выходить на новые рынки, несмотря на санкционное давление Запада.

"Как и весь остальнойи импорт, несырьевой неэнергетической экспорт (ННЭ) развивается в соответствии с сегодняшними тенденциями. Общее падение фиксируется по обоим направлениям. Это небольшие проценты, но пока мы не превышаем показателей прошлого года. В этом плане на фоне остальных направлений внешней торговли ННЭ выглядит в принципе неплохо. Несмотря на то что в стоимостном выражении пока больших превышений уровня прошлого года нет". - рассказал Ивин.

По его словам, по натуральному объему ННЭ увеличился где-то на 2%. В денежном эквиваленте, с учетом падения цен на определенные группы товаров, объем снизился на 4%. Но неверно оценивать ННЭ только в денежном эквиваленте, подчеркнул замгллавы ФТС..

Основу несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) на 70% составляют товары, которые зависят от биржевых цен. Прежде всего это зерновые, удобрения, черные металлы.

"Что касается доли экспорта, то на первом месте у нас зерновые. Это примерно 11% от общего объема. Примечательно, что в 2021 году этот показатель составлял 6%, то есть рост почти в два раза", - сообщил Ивин.

Российские экспортеры находят устойчивые рынки сбыта. Российскоеизвестно как в Африке, так и в Азии. На государства Азии приходится 66%. Это прежде всего Китай, Индия, Турция. Доля Евросоюза составляла 47% в 2014 году, а в 2023 году упала до 12%. Также до 12% сейчас возросла доля ЕАЭС. Это тоже очень хороший показатель, отметил Ивин.