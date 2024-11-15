В России запустят пять новых программ кредитования МСП

15 ноября. FINMARKET.RU - Властиищут способ сохранить интерес к инвестициям в условиях высокой ключевой. Федеральный институт по поддержке малого и среднего бизнеса Корпорация(глава ее совета директоров - министр экономики Максим Решетников) планирует внедрить 5 новых льготных программ для инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. Это следует из ее стратегии развития до 2030 года, пишут "Известия"

Они будут направлены на поддержку инвестпроектов в научно-технической деятельности, производственном бизнесе, IT, сфере станкостроения и робототехники, а также в туризме. На их развитие выделят 2,5 трлн рублей. Также планируется запустить льготные кредиты для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) и предпринимателей из моногородов, следует из документа.

Льготы станут более адресными и целевыми - это большой прогресс, поскольку ранее они предоставлялись компаниям и из неприоритетных отраслей, подчеркнул глава управления корпоративных финансов ФГ "Финам" Алексей Курасов.

Новыепредлагаются на фоне того, что власти закрывают действовавшую ранее самую популярную программу "1764". Сообщалось, что из-за слишком высокой ключевой ставки ЦБ (21%) льготные кредиты от Корпорации МСП "сворачиваются", а финансирование сохранится лишь по уже выданным ссудам, напомнил зампред комитета по ESG московского отделения "Деловой России" Алексей Хижняк. По его словам, бизнес крайне тревожно на это отреагировал. Новые инициативы позволят сохранить льготы для приоритетных отраслей.

Президент "Опоры России" Александр Калинин ожидает, что поддержка малого бизнеса не сократится, в частности, приоритетные отрасли получат больше помощи.

Как считает Хижняк, пока ключевая ставка не опустится до приемлемой для инвесторов величины, финансирование получат не все, а отбор будет строгим.

Запуск федерального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), который станет логичным продолжением нацпроекта, завершающегося в 2024 году, заявил "Известиям" министр экономического развития РФ, председатель совета директоров Корпорации МСП Максим Решетников. Он подчеркнул: поставленная президентом ключевая задача - количественный рост МСП - достигнута.

По словам министра, в новом федеральном проекте необходимо обеспечить изменение подходов от количественных к качественным ориентирам в виде роста дохода в расчете на одного работника субъектов МСП темпами выше роста ВВП. Для этого необходимо переосмыслить и роль корпорации как института развития малого и среднего бизнеса, и ее инструментов, подчеркнул министр экономики.