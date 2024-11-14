Объем российского рынка товаров для дома растет

14 ноября. FINMARKET.RU - По итогам 2024 года объем рынка товаров для дома, включая мебель, продукцию для дома и сада идля ремонта, достигнет 8,1 трлн руб., что больше на 18,8%, чем годом ранее, следует из прогноза Infoline. Для сравнения: в 2018–2023 годах среднегодовой темп прироста в этом сегменте составлял 8,3%. В ближайшие четыре года этот показатель будет составлять 16–17% в год, к 2028-м оборот всего рынка достигнет 14,7 трлн руб., ожидают в Infoline, пишет "Коммерсант"

Согласно прогнозам Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), в этом году объем рынка мебели составит около 700 млрд руб., производство в денежном выражении увеличится на 20%, в натуральном — на 14%, в то время как годом ранее было 25% и 33,7% соответственно.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров говорит, что сейчас положительная динамика для DIY-рынка обеспечивается за счет активного перехода сегмента от B2C к B2B, поскольку все больше людей выбирают готовые решения, заказывая профессиональные услуги у строительных бригад. Те, в свою очередь, закупают такие товары оптом. Доля B2B-сегмента на этом рынке может вырасти с текущих 47% до 51,5% к 2028 году, прогнозирует эксперт.