ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 марта в размере 80,2254 руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 80,2254 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 115,83 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 56265,495 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 205,736 млрд руб., или на...

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 10 марта на уровне 5,84%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". "За период с 3 по 10 марта 2026 года (8 дней) на потребительском рынке инфляция составила 0,11% н/н. В...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,20 коп. и составил 11,6501 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5935 руб., максимальный - 11,6945 руб. Было заключено 96109 сделок. Объем торгов составил 144131,16...

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2025 году, по предварительным данным, составила 9,8 млн человек против 10,3 млн человек в 2024 году, сообщил Росстат. Уровень бедности в РФ в 2025 году составил исторически минимальные 6,7% после 7,1% в...

Потребительские цены на бензин в РФ за период с 3 по 10 марта 2026 г. (восьмидневная статистическая неделя связана с длинными праздничными выходными) выросли на 0,15% , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 25 февраля по 2 марта цены выросли на... читать дальше

Инфляция в РФ с 3 по 10 марта составила 0,11% после 0,08% с 25 февраля по 2 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), сообщил Росстат. С начала марта цены выросли на 0,14%, с начала года - на 2,5% В марте 2025 года цены выросли на 0,65%, с начала года – на...

Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу практически не изменившимся индексом МосБиржи и падением индекса РТС. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал ростом на фоне взлетевшей нефти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Основная сессия на...

В Еврокомиссии (ЕК) не видят оснований для беспокойства относительно остатков газа в хранилищах стран ЕС и перспективы их дальнейшего пополнения, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. "Запасы газа в хранилищах ЕС до следующей зимы могут быть...

Минпромторг РФ намерен детализировать правила отнесения арматуры к товарам российского производства, распространив на нее балльную систему оценки локализации. Соответствующие изменения в 719-е постановление правительства (регламентирует присвоение промышленной продукции...

Нефтяные цены вечером перешли к умеренному росту и завершают в плюсе вторую неделю подряд на фоне ближневосточного конфликта. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:19 мск выросла на $0,67 (0,67%), до $101,13 за...

Консолидированная чистая прибыль АО "КазТрансОйл" в 2025 году составила 45 млрд 634,1 млн тенге, что на 7,4% больше результата 2024 года, следует из финансовой отчетности компании по МСФО. Совокупная выручка группы выросла на 14,6% - до 357 млрд 478,3 млн...

Госучреждениям Молдавии предписано сократить расходы и пересмотреть планы госзакупок. Соответствующее распоряжение подписал премьер страны Александр Мунтяну. Как написал он в соцсетях, мера продиктована "напряженной международной экономической обстановки и растущим...

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался против пересмотра санкционной политики ЕС в отношении России в период войны США и Израиля против Ирана и роста цен на нефть. "Контекст роста цен на нефть ни в коем случае не должен привести нас к пересмотру нашей санкционной...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,43 коп. и составил 11,6529 руб. Минимальный курс юаня составил 11,591 руб., максимальный - 11,692 руб. Было заключено 17177 сделок. Объем торгов составил 29454,13...

Потребители стали чаще пользоваться электронными кошельками, что во многом обусловлено моделью работы маркетплейсов. В 2025 году проведено 8,8 млрд операций на сумму 13,3 трлн рублей. Это в 1,4 раза больше по количеству и 1,6 раза по сумме, чем в 2024 году. Объем...

Попытки снизить цены на нефть за счет интервенции на рынке фьючерсов приведут к потере доверия его участников и могут обернуться "библейской катастрофой", заявил главный исполнительный директор американского биржевого оператора CME Group Терри Даффи в ходе конференции в... читать дальше

