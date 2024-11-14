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14 ноября 2024 года 08:38

Около половины скидок на распродажах - фейк

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Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
14 ноября. FINMARKET.RU - Примерно половина участников распродаж, в том числе и мероприятия "11.11", стартовавшего в понедельник, пытаются предложить покупателям фальшивые скидки. Об этом "Известиям" рассказали эксперты и представители торговых площадок. Например, благодаря специальному "алгоритму честных цен" "Авито" не допустил к распродаже 4 млн объявлений из 9 млн, которые были заявлены продавцами для участия в акции, сообщили в компании.

"Мы используем решение, которое позволяет исключить фальшивые скидки - то, с чем довольно часто можно столкнуться в сезон как офлайн-, так и онлайн-распродаж. За корректностью всех назначенных скидок следит особый алгоритм. Сервис исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании, и превышает среднюю за последний месяц", - объяснили в "Авито".

Под выставлением некорректных скидок (читингом) участники рынка онлайн-торговли подразумевают практики, используя которые продавцы, например, за месяц до распродажи ставят заведомо завышенные цены на товар. А в ходе распродажи снижают их до медианного уровня.

О том, какую долю недобросовестные предложения на распродажах занимают в общем количестве скидочных акций, представители российских маркетплейсов оценивать не стали. В пресс-службе Wildberries лишь отметили, что доля читеров в этом году выросла.

. По оценке аналитиков, перед распродажами завышаются цены в 50-65% предложений. Торговые площадки пытаются бороться с этими злоупотреблениями - в частности, используя искусственный интеллект.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  распродажи,  фейк

 
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