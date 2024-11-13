Бизнес просит дать правительству полномочия влиять на ДКП

13 ноября. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает внести изменения в закон 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации", следует из анализа Основных направлений единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025–2027 гг., на рабочую версию которого ссылаются " Ведомости ". В частности, по мнению крупного бизнеса, ЦБ должен согласовывать этот стратегический документ с правительством, т. е. чтобы кабмин готовил официальный отзыв на него. Тогда правительство сможет проверять, соответствуют ли ключевые параметры основных направленийцелям социально-экономического развития, укрепления государственного суверенитета, увеличения численности населения и повышения уровня жизни граждан, и в случае необходимости инициировать внесение изменений в документ. По мнению, это предоставит правительству конкретный инструмент "обеспечения проведения единой денежно-кредитной политики".

Речь идет о внесении изменений в ст. 45 закона о ЦБ, которая посвящена описанию основных направлений единой государственной ДКП. В документе должны быть отражены концептуальные принципы ДКП Банка России, прогноз ожидаемого выполнения основных параметров ДКП и причины отклонения от него, целевые ориентиры, варианты применения инструментов и методов ДКП. Также в стратегическом документе должны быть описаны краткая характеристика ситуации в экономике и сценарный прогноз ее развития.

Внесение изменений в закон не будет противоречить ч. 2 ст. 75 Конституции, согласно которой защита и обеспечение устойчивости рубля является основной функцией Центрального банка, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти, считают в РСПП.

Крупный бизнес беспокоит высокая ключевая ставка (сейчас она составляет 21%), следует из документа. Компании отмечают, что наблюдаются "тревожные признаки, связанные с ограничением финансирования инвестиционных проектов бизнеса и даже текущей деятельности". Кроме того, рост ключевой ставки вынуждает правительство отвлекать средства из бюджета на субсидирование ставок по льготным программам кредитования для обеспечения экономического роста и достижения национальных целей, считают в РСПП. "В результате происходят разнонаправленные действия, что не способствует устойчивости российской экономики", – говорится в документе.

Ранее промышленники в ходе круглого стола с участием советника главы ЦБ Кирилла Тремасова предупреждали, что производство ждет стагнация, если период высоких ставок затянется. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач отмечал, что в экономике возможна рецессия через несколько лет из-за высокой ставки.

Предложение РСПП может противоречить принципу независимости Центрального банка и привести к конфликтам интересов между краткосрочными целями правительства и долгосрочными целями денежно-кредитной стабильности, считает экономист, автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов. В долгосрочной перспективе оно может вызвать необеспеченную эмиссию, взрывной рост инфляции и коллапс рубля, добавляет он.

Решения, принимаемые ЦБ в отношении ДКП, должны быть полностью независимыми, согласен старший научный сотрудник Института международной экономики и финансов ВАВТ Владимир Еремкин. Вмешательство в деятельность регулятора чревато манипулированием экономическими целями и задачами в угоду текущим политическим амбициям, добавил он. Еремкин приводит в пример опыт Турции, когда ЦБ не был независим в принятии решений по ставке, что привело к ускорению инфляции. Согласованность действий с правительством должна обеспечиваться в рамках двустороннего обмена информацией, считает эксперт.