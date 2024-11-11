В России начали снижаться цены на жилье в новостройках

11 ноября. FINMARKET.RU - В регионах России начали снижатьсянав новостройках. Снижения цен на квартиры в новостройках зафиксированы в октябре в Сочи (на 1,3%), Калининграде (на 1%), Санкт-Петербурге (на 0,9%), Нижнем Новгороде (на 0,6%), Краснодаре (на 0,1%), рассказали "Известиям" в агрегаторе "Яндекс Недвижимость". При этом в Калининграде, по данным аналитиков, цены снижаются уже четвертый месяц подряд, а в сентябре их падение составило 5,3%.

На вторичном рынке цены, по данным агрегатора, сейчас стагнируют. В городах-миллионниках по итогам октября медианная стоимость 1 кв. м готового жилья составила 134 тыс. рублей, увеличившись за месяц на 0,4%. В 11 мегаполисах изменение цены составило менее 0,5%, сообщили в компании.

"Хотя текущий уровень ключевой ставки рекордный, вероятнее всего, он не приведет к массовым распродажам, а запустит плавное снижение цен как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости", - отметил в разговоре с "Известиями" директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.

По его словам, в новых условиях девелоперы начали использовать иные подходы к ценообразованию, запуская специальные предложения для покупателей. На итоговую цену объекта больше влияет не площадь квартиры и стоимость метра, а то, какую акцию, тип рассрочки, специальное предложение выберет покупатель. За последний год во всех городах-миллионниках выросло количество продавцов, которые готовы делать скидки покупателям, и эта тенденция только усиливается, отметил Белокуров.

По оценкам некоторых экспертов началось снижение цен и на недвижимость в Москве. В девелоперской компании Touch "Известиям" сообщили, что уменьшается стоимость недвижимости в проектах эконом- и комфорт-класса, при этом в бизнесе и выше цены сохраняются на прежнем уровне.

Впрочем, в компании ЦИАН не подтвердили тренд на снижение цен в Москве и Санкт-Петербурге, при этом признали, что естьс обратной историей.

Как считают в компании, заметное снижение цен может начаться только в случае падения фактического спроса (числа сделок) на протяжении длительного периода времени. Однако пока такой ситуации на рынке не наблюдается. Продажи по итогам октября оказались на уровне сентябрьских, выделено финансирование на программу семейной ипотеки, впереди два месяца, когда за продавцов играет сезонность, подчеркнули в ЦИАН.