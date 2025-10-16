В некоторых регионах увеличат транспортный налог

16 октября. FINMARKET.RU - Губернаторы Новосибирской и Оренбургской областей и Красноярского края внесли в региональные парламенты законопроекты об увеличении транспортного налога. Он относится к региональным налогам в соответствии с Налоговым кодексом (НК). Главы регионов рассчитывают на дополнительные поступления в бюджеты субъектов, пишут "Ведомости" . В частности, дополнительные доходы консолидированного бюджета Новосибирской области прогнозируются в размере 219,6 млн руб., Красноярского края - 334,8 млн руб. В финансово-экономическом обосновании законопроекта об увеличении транспортного налога в Оренбургской области указано, что с 2027 г. и далее ежегодно ожидаемый рост поступлений составит порядка 534,8 млн руб.

В Оренбургской области, к примеру, установлены самые низкие ставки по транспортному налогу в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно (0 руб.) в Приволжском федеральном округе. Как говорится, в частности, в посянительной записке к законопроекту губернатора Евгения Солнцева, принятие закона приведет к увеличению регионального дорожного фонда области, что позволит улучшить финансовое обеспечение дорожной деятельности в области.

Транспортный налог в Новосибирской области планируется увеличить второй год подряд, при его расчете власти ориентируются на стоимость половины бака бензина на самый популярный в Новосибирске автомобиль Lada Granta. Законопроект губернатора Андрея Травникова предусматривает индексацию транспортного налога на уровне 110,9%. При этом планируется расширение перечня налоговых льгот.

Повышение транспортного налога в Красноярском крае губернатор Михаил Котюков обосновывает, в частности, двукратным ростом среднедушевого дохода населения за последнее десятилетие. При этом ставки в регионе являются одними из самых низких в Сибирском федеральном округе, отмечается в пояснительной записке.

По итогам 2024 г. совокупные сборы транспортного налога во всех субъектах превысили 215,5 млрд руб., говорит руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. Эта сумма эквивалентна 1,2% налоговых и неналоговых доходов (ННД) субъектов, что можно считать несущественной величиной в масштабах бюджетов регионов, отмечает он. Наиболее существенные суммы по итогам прошлого года были получены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане.