Осторожно: Black Friday

8 ноября. FINMARKET.RU -могут атаковать россиян в преддверии "черной пятницы" — традиционного периода распродаж в конце ноября, предупредили эксперты. Ажиотаж, вызванный большими скидками, снижает бдительность покупателей, чем могут воспользоваться злоумышленники, пишут "Известия".

Когда речь идет об онлайн-мошенничестве, цель злоумышленников — охватить как можно больше потенциальных жертв, говорит старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова. Поэтому в большинстве случаев мошенники используют в своих схемах на тему "черной пятницы" приманки, актуальные для большого количества людей, и не концентрируются на определенной аудитории.

"В "черную пятницу" мошенники ориентируются на всех, кто стремится получить выгоду и купить товары по наиболее привлекательным ценам, — считает руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталия Фомин. — В эту категорию входят в том числе молодые люди, которые любят покупать в один клик, не тратя много времени и сил. Пострадать от злоумышленников могут и пожилые люди, которые не разбираются в правилах безопасности в интернете".

В свою очередь, специалист по нормативно-правовому регулированию ИБ-компании "Код безопасности" Александра Шмигирилова, указывает на то, что в "черную пятницу" пользователи склонны совершать большое количество покупок, из-за чего ущерб может быть сильнее: источников вероятных утечек больше, и юзер может не успеть вовремя их отследить. При таком сценарии злоумышленники успеют не только выгрести деньги с его скомпрометированного счета, но и пойти дальше — например, разослать вредоносные сообщения контактам, если пользователь опрометчиво введет какие-либо учетные данные от соцсетей или мессенджеров.

Как отмечают эксперты, опрошенные "Известиями", в период "черной пятницы" и массовых распродаж покупатели должны особенно тщательно соблюдать правила цифровой безопасности. Прежде чем совершить покупку, важно проверить сайт, а также ознакомиться с отзывами о товарах. Необходимо убедиться, что сайт имеет правильный домен, защищенное соединение и не запрашивает установку каких-либо расширений.

Кроме того, не стоит переходить по незнакомым ссылкам, даже если они получены от "официального" магазина. С помощью специальных сервисов можно проверить дату регистрации доменного имени: мошеннические сайты регистрируются максимум за пару месяцев до сезона распродаж. Безопаснее всего совершать покупки на популярных площадках с большим количеством отзывов.

Это правило касается и продавцов на маркетплейсах, поэтому так важно оценить рейтинг магазина. Ни в коем случае нельзя скачивать приложение по ссылке, полученной от кого-либо, даже при обещании дополнительной скидки или купона — скорее всего, это приложение разработано мошенниками для кражи средств или персональных данных, пишут "Известия".