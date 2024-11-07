Как будет работать самозапрет на выдачу кредитов

7 ноября. FINMARKET.RU -на выдачу кредита, который планируют запустить в марте 2025 года, требует взаимодействия более тысячи участников. Ряд игроков, вероятно, могут не успеть подготовиться к этому механизму, полагает генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин. Об этом, а также о заявках насразу в десятки банков и будущем кредитных историй, он рассказал в интервью "Российской газете".

"Гражданин может онлайн через Госуслуги или очно в МФЦ подать заявление о самозапрете на получение кредита или займа. Далее Госуслуги или МФЦ передают это заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй. Таких сейчас четыре - Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ), Скоринг Бюро, Национальное Бюро Кредитных Историй (НБКИ) и КредитИнфо. Бюро включают информацию о самозапрете в кредитную историю. Процедура снятия самозапрета будет проходить аналогичным образом. Каждый кредитор будет перед выдачей кредита делать проверку и, если самозапрет установлен, отказывать в предоставлении заемных средств. Если все же кредитор выдаст кредит при наличии самозапрета, то взыскание будет невозможно - право требовать возврат заемных средств у него аннулируется", - рассказал Алексин.

Он также добавил, что сведения о самозапрете или его снятии в итоге попадут во все БКИ. Шанс, что они потеряются или не будут отражены, сведен к нулю. Доступ к данной информации будет у всех кредиторов, причем без необходимости предварительно получать на это согласие непосредственно у заемщика.

По его словам, архитектура реализации самозапрета и большая часть нюансов уже достаточно детально определены. Поэтому сейчас неопределенность в этом вопросе минимальна. "Осталось реализовать и запустить", - отметил он.

Единственный вопрос: насколько игроки рынка смогут успеть все сделать к 1 марта следующего года. Речь идет о высоконагруженном перекрестном двустороннем взаимодействии множества разнородных участников: Госуслуги, МФЦ, ФНС, БКИ и, конечно, банки, МФО и прочие кредиторы.

"В общей сложности участников взаимодействия - не менее полутора тысяч, а времени на реализацию всех интеграционных цепочек с учетом традиционной паузы на новогодние праздники осталось немногим больше трех месяцев, - отметил Алексин. - И если БКИ, вне всяких сомнений, способны реализовать необходимые изменения в срок, то в целом по рынку ряд игроков, вероятно, могут не успеть подготовиться".

Еще он отметил один важный момент: чтобы получить сведения о том, установлен самозапрет или нет, каждый кредитор должен будет получить от потенциального заёмщика ИНН и проверить его через сервис Федеральной налоговой службы. Это, на первый взгляд, несложное действие в бытовом плане может оказаться довольно проблематичным, поскольку добрая часть граждан не знают свой ИНН. В момент вступления в силу закона о самозапрете такое незнание может спровоцировать временное резкое торможение в кредитовании.