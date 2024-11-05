Продажи российских ноутбуков обогнали американские

5 ноября. FINMARKET.RU - С января по середину октября 2024 года в России продано 2,58 млн ноутбуков на 163,3 млрд руб., что уже на 12% больше показателей за весь прошлый год в деньгах и на 6% в штуках, рассказали "Коммерсанту" в "Марвел-Дистрибуции". При этом, отечественные ноутбуки занимают уже 11,6% рынка, перегнав, таким образом, американские: совокупная доля Apple, Dell, HP и других в штуках не превышает 10%. В 2022 году суммарная доля американских брендов составляла 30%, а российских - 4%. В прошлом году американские вендоры занимали 13%, российские - 7%, отмечают в "Марвел-Дистрибуции".

Среди наиболее выросших брендов отмечаются Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. При этом основную долю (70-72%) занимают китайские и тайваньские бренды, такие как Asus, MSI, Lenovo и др.

"У отечественных лэптопов нет проблем с сервисом и гарантией - детали всегда есть в наличии. Также государственные предприятия и компании активно переходят на решения из РФ, что способствует росту продаж данной категории", - говорит руководитель категории "Ноутбуки" "М.Видео-Эльдорадо" Кирилл Исаев.