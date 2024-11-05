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ЦБ меняет подходы к обеспечению по операциям для снижения стимулов банков использовать их для норматива ликвидности
05 ноября 2024 года 08:56
Ставки по депозитам могут достичь 30% годовых
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
5 ноября. FINMARKET.RU - В третью декаду октября 2024 года средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков достигла 20,17% годовых. Выше этого показателя она была только в первую декаду марта 2022 года — 20,51% годовых. Так банки отреагировали на последнее повышение ключевой ставки (сразу на 2 п. п., до 21%), принятое регулятором в конце октября, пишет "Коммерсант". С учетом того что ЦБ не собирается останавливаться в вопросе подъема ключевой ставки, рост ставок по депозитам продолжится и уже в начале ноября может побить рекорд 2022 года. При этом в выигрыше остаются крупнейшие банки. Так, согласно отчетности на 1 октября 2024 года, на три крупнейшие кредитные организации приходилось более 80% всех пришедших средств граждан, причем у каждого они выросли за месяц более чем на 100 млрд руб. Эксперты считают, что исторический рекорд будет побит в начале ноября, к концу года превысит его еще на несколько процентных пунктов, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30% годовых. В выигрыше остаются крупнейшие кредитные организации, которые на фоне более дешевых пассивов могут позволить себе поднимать ставки, при этом небольшие банки, по сути, выбыли из гонки за вкладчиками, в том числе на фоне сворачивания кредитной активности.
Опубликовано Финмаркет
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