Ставки по депозитам могут достичь 30% годовых

5 ноября. FINMARKET.RU - В третью декаду октября 2024 года средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков достигла 20,17% годовых. Выше этого показателя она была только в первую декаду марта 2022 года — 20,51% годовых. Такотреагировали на последнее повышение ключевой(сразу на 2 п. п., до 21%), принятое регулятором в конце октября, пишет "Коммерсант"

С учетом того что ЦБ не собирается останавливаться в вопросе подъема ключевой ставки, рост ставок по депозитам продолжится и уже в начале ноября может побить рекорд 2022 года.

При этом в выигрыше остаются крупнейшие банки. Так, согласно отчетности на 1 октября 2024 года, на три крупнейшие кредитные организации приходилось более 80% всех пришедших средств граждан, причем у каждого они выросли за месяц более чем на 100 млрд руб.

Эксперты считают, что исторический рекорд будет побит в начале ноября, к концу года превысит его еще на несколько процентных пунктов, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30% годовых. В выигрыше остаются крупнейшие кредитные организации, которые на фоне более дешевых пассивов могут позволить себе поднимать ставки, при этом небольшие банки, по сути, выбыли из гонки за вкладчиками, в том числе на фоне сворачивания кредитной активности.